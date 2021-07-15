В Україні зробили понад чотири мільйони щеплень від коронавірусу - МОЗ

В Україні від початку кампанії вакцинації від коронавірусу зроблено вже понад чотири мільйони щеплень. Такі дані оприлюднила в суботу, 17 липня, пресслужба міністерства охорони здоров'я України. Лише впродовж минулої доби від коронавірусу в Україні прищепили понад 111 тисяч осіб повідомили у відомстві.

"Понад 4 мільйони щеплень виконано з початку вакцинації! 111 150 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 16 липня 2021. Одну дозу отримали 65 226 осіб, повністю імунізовано - 45 924 особи", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Telegram.

Зазначається, що протягом доби працювала 741 мобільна бригада, 1 615 пунктів щеплення і 56 центрів вакцинації.

"З початку вакцинальної кампанії щеплено 2 604 862 особи, з них отримали одну дозу - 2 604 860 людей, повністю імунізовані й отримали дві дози - 1 406 180 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 4 011 040 щеплень", - підрахували у МОЗ.

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