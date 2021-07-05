Вакцинація від COVID-19 в Україні: понад мільйон осіб отримали дві дози

В Україні кількість людей, які отримали дві дози щеплення від коронавірусу, перевищила один мільйон осіб. Про це вранці у четвер, 8 липня, повідомило міністерство охорони здоров'я України. "Мільйон повністю вакцинованих українців та понад 100 тисяч щеплень на добу. Вакцинальна кампанія від COVID-19 продовжує нарощувати темп", - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці МОЗ у соцмережі Facebook.

Протягом 7 липня в Україні проти COVID-19 було щеплено 104 тисячі 680 людей, з них другу дозу отримала понад 62 тисяча осіб. Загалом від початку кампанії з вакцинації населення в Україні було щеплено 2 мільйони 178 тисяч 592 особи, з них отримали одну дозу 2 мільйони 178 тисяч 590 людей, а дві дози - тобто вважаються тепер повністю імунізованими - 1 мільйон 18 тисяч 258 осіб. Загалом було зроблено майже 3,2 мільйона щеплень.

Станом на 7 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 782 тисяч 692 людини, додали у МОЗ.

Як поінформували зранку у четвер у МОЗ України, протягом попередньої доби в країні було зареєстровано 617 нових випадків інфікування коронавірусом, 23 особи, в яких раніше було підтверджено інфікування, померли. При цьому 7 липня були госпіталізовані 404 хворих на коронавірусну інфекцію.

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