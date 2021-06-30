 У MOЗ України заявили про смерть чоловіка після щеплення від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2021

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Новини

У MOЗ України заявили про смерть чоловіка після щеплення від COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я України повідомили про смерть чоловіка у день отримання вакцини від коронавірусу і заявили про початок розслідування інциденту.

Щеплення вакциною Comirnaty виробництва компаній BioNTech/Pfizer

У Вінницькій області після щеплення від коронавірусу у п'ятницю, 2 липня, помер 47-річний чоловік. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, щеплення було зроблено о 13:45. Однак о 17:00 у чоловік почав скаржитися на нудоту та знепритомнів. Лікарі швидкої допомоги не змогли врятувати пацієнта і о 18:02 зафіксували його смерть.

За даними відомства, чоловік отримав щеплення вакциною Comirnaty виробництва компаній Pfizer та BioNTech. Водночас у п'ятьох інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим стан наразі залишається задовільним.

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У МОЗ України кажуть про початок розслідування

У МОЗ зазначили, що цей випадок вже зареєстровано як "несприятливу подію після імунізації", оскільки смерть чоловіка сталася протягом 30 днів після вакцинації проти коронавірусу. Наразі його розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації Департаменту охорони здоров'я у Вінницькій області.

Також зазначається, що Державний експертний центр МОЗ України і надалі в разі настання смерті протягом 30 днів після імунізації буде розслідувати такі випадки відповідно до українського законодавства та міжнародних норм організації фармаконагляду за несприятливими подіями після імунізації.

Окремо у відомстві підкреслили, що всі випадки несприятливих подій після імунізації, за протоколами розслідування летальних випадків, що надійшли до Державного експертного центру МОЗ України, відносяться до випадкових подій та мають лише часовий зв'язок з проведенням щеплення. Жоден із цих випадків не пов'язаний із застосуванням вакцин від COVID-19, зазначається у повідомленні. "Вакцинація проти COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин", - наголосили у відомстві.

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