 У МОЗ прокоментували смерть у ЗСУ після вакцинації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2021

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Новини

У МОЗ прокоментували смерть у ЗСУ після вакцинації

В Одеській області внаслідок гострого розладу кровообігу померла військовослужбовиця, яку було вакциновано від коронавірусу. У МОЗ України просять не робити передчасних висновків.

Вакцина від коронавірусу CoviShield, яка наразі використовується в Україні

Вакцина від коронавірусу CoviShield, яка наразі використовується в Україні

23 березня в Одеській області померла військова Збройних сил України (ЗСУ), якій за два дні до цього зробили щеплення від коронавірусу. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України на офіційній сторінці відомства у Facebook.

"За попередньою інформацією Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, смерть сталася внаслідок гострих розладів кровообігу. Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби", - зазначають у МОЗ.

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Щеплення вакциною CoviShield за два дні до смерті

У відомстві додають, що 21 березня військова отримала щеплення проти COVID-19 вакциною CoviShield.

Того ж дня з флакону вакцини щеплення було зроблено ще дев'ятьом особам, і у жодної з них ускладнень не виникло, наполягають у МОЗ. Зазначається, що й на ранок 23 березня, жінка не висловлювала скарг на свій стан здоров'я.

При цьому, як повідомляється, померла входила до пріоритетних груп вакцинації, адже найближчим часом мала бути залучена до сил, задіяних в ООС, а протипоказань для вакцинації у неї не було.

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МОЗ просить не робити передчасних висновків

У відомстві додають, що для встановлення точної причини смерті військовослужбовиці вже призначено судово-медичну експертизу. Про її результати у МОЗ обіцяють повідомити додатково.

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Поки ж у відомстві виступили із закликом до представників громадськості та ЗМІ не робити передчасних висновків щодо причин і обставин смерті військової. У МОЗ також висловили щирі співчуття родині та близьким загиблої.

Вже 137 тисяч щеплень в Україні

У відомстві додають, що з початку кампанії масової вакцинації проти COVID-19 в Україні було щеплено 137026 осіб. При цьому лише у 590 з них були зафіксовані "несприятливі події" після вакцинації, а лише три пацієнти деякий час перебували під наглядом лікарів. "Наразі всі вони здорові", - додали у МОЗ.

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Також у міністерстві пообіцяли провести повноцінне розслідування випадку смерті військової, "як того вимагають протоколи Міністерства охорони здоров'я".

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Вакцинація від COVID-19 в дії: досвід щеплених (09.03.2021)

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    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

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  • Емблема корпорації Pfizer у її штаб-квартирі в Нью-Йорку

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Pfizer: випробування й виробництво

    17 березня 2020 року BioNTech уклала стратегічний альянс із концерном Pfizer. Двома роками раніше вони вже почали розробляти мРНК-вакцину проти грипу. Корпорація з Нью-Йорка, заснована у 1849 році двома вихідцями з Німеччини, яка нині входить до трійки лідерів світової фармацевтики, організувала в шести країнах клінічні випробування німецького препарату і надала свої виробничі потужності.

  • Літня жінка отримує щеплення вакциною BioNTech і Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

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  • Вантажівка перед заводом Pfizer у Пуурсе в Бельгії

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Завод Pfizer у Бельгії постачає вакцину всьому світу

    Амбітна мета двох компаній - випустити у 2021 році два мільярди доз. Три підприємства Pfizer в США забезпечують північноамериканський ринок, а забезпечувати Європу і решту світу доручено заводу в бельгійському Пуурсе. Уже в січні стало зрозуміло, що його потужностей не вистачить для задоволення глобального попиту, тож почалося їх розширення, через що приблизно на місяць впали обсяги виробництва.

  • Співробітники у захисних костюмах на заводі BioNTech у Марбурзі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Марбург забезпечить 750 мільйонів доз на рік

    До створення вакцини BioNTech мала в Німеччині порівняно невеликі виробничі потужності. Тепер знадобилося велике підприємство. 17 вересня 2020 року компанія купила у швейцарського фармконцерну Novartis завод у Марбурзі. Після термінової реконструкції та переоснащення він запрацював 10 лютого. План на перше півріччя 2021 - 250 мільйонів доз, проєктна потужність - 750 мільйонів доз на рік.

  • Прибуття партії вакцини BioNTech/Pfizer в Італію

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    Логістика вимагає холодного розрахунку

    Особливість вакцини BioNTech/Pfizer - їй потрібні наднизькі температури до мінус 80 градусів. Тому при транспортуванні використовуються спеціальні термобокси. Кожна містить 23 кілограми сухого льоду, прокладеного трьома шарами: це забезпечує холод протягом десяти днів. І кожна оснащена термосенсором, підключеними до супутникової системи GPS. На знімку: прибуття партії вакцини до Італії.

  • Плакат із зображення пляшечки з вакциною в руці в одному з центрів вакцинації в Ізраїлі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Ізраїль підтвердив ефективність вакцини

    Жодна країна не вакцинувала своє населення у грудні-лютому такими високими темпами, як Ізраїль, і жодна інша не вивчала при цьому настільки пильно ефективність вакцини BioNTech/Pfizer. 21 лютого міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило: через два тижні після другого щеплення ризик захворіти знижується на 95,8 відсотка, а загроза потрапити до лікарні або померти - на 98,9 відсотка.

  • Президент ФРН вручив орден розробникам вакцини

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Орден на знак подяки

    Німеччина віддячила своїм вченим найвищою нагородою країни - орденом "Хрест за заслуги". 19 березня 2021 президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив його Езлем Тюречі і Угуру Шахіну. "Ви ухвалили рішення бути вченими і підприємцями, тому що хотіли, щоб результати ваших наукових досліджень дійшли до пацієнтів, - наголосив він. - Ви створили вакцину для всього людства".

    Автор: Андрій Гурков


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