У МОЗ прокоментували смерть у ЗСУ після вакцинації

23 березня в Одеській області померла військова Збройних сил України (ЗСУ), якій за два дні до цього зробили щеплення від коронавірусу. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України на офіційній сторінці відомства у Facebook.

"За попередньою інформацією Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, смерть сталася внаслідок гострих розладів кровообігу. Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби", - зазначають у МОЗ.

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Щеплення вакциною CoviShield за два дні до смерті

У відомстві додають, що 21 березня військова отримала щеплення проти COVID-19 вакциною CoviShield.

Того ж дня з флакону вакцини щеплення було зроблено ще дев'ятьом особам, і у жодної з них ускладнень не виникло, наполягають у МОЗ. Зазначається, що й на ранок 23 березня, жінка не висловлювала скарг на свій стан здоров'я.

При цьому, як повідомляється, померла входила до пріоритетних груп вакцинації, адже найближчим часом мала бути залучена до сил, задіяних в ООС, а протипоказань для вакцинації у неї не було.

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МОЗ просить не робити передчасних висновків

У відомстві додають, що для встановлення точної причини смерті військовослужбовиці вже призначено судово-медичну експертизу. Про її результати у МОЗ обіцяють повідомити додатково.

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Поки ж у відомстві виступили із закликом до представників громадськості та ЗМІ не робити передчасних висновків щодо причин і обставин смерті військової. У МОЗ також висловили щирі співчуття родині та близьким загиблої.

Вже 137 тисяч щеплень в Україні

У відомстві додають, що з початку кампанії масової вакцинації проти COVID-19 в Україні було щеплено 137026 осіб. При цьому лише у 590 з них були зафіксовані "несприятливі події" після вакцинації, а лише три пацієнти деякий час перебували під наглядом лікарів. "Наразі всі вони здорові", - додали у МОЗ.

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Також у міністерстві пообіцяли провести повноцінне розслідування випадку смерті військової, "як того вимагають протоколи Міністерства охорони здоров'я".