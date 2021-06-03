США придбають 500 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer на пожертви іншим країнам

Виробники вакцини від коронавірусу німецька компанія BioNTech та американський концерн Pfizer заявили в четвер, 10 червня, що домовились поставити уряду США 500 мільйонів доз вакцини від коронавірусу для пожертвування біднішим країнам протягом наступних двох років у рамках механізму COVAX.

Виробники вакцини нададуть 200 мільйонів доз у 2021 році та 300 мільйонів доз у першій половині 2022 року, які США потім розподілять серед 92 країн із нижчим рівнем доходу та Африканського Союзу, передає агенція Reuters.

Вакцину, яку вироблятимуть на американських виробничих майданчиках Pfizer, нададуть за некомерційною ціною. Уряд США також матиме можливість замовити додаткові дози у цього виробника.

Частина зобов'язань щодо вакцини для бідних країн

У BioNTech і Pfizer заявили, що ці дози є частиною раніше оголошених ними зобов'язань забезпечити двома мільярдами доз вакцини від COVID-19 країни з низьким та середнім рівнем доходу протягом наступних 18 місяців.

Білий дім ще не повідомив про досягнуту угоду. Очікується, що президент США Джо Байден офіційно оголосить про пожертву вакцини до або під час саміту Великої сімки у Великобританії.

Нагадаємо, США є найбільшим донором у рамках механізму розподілу вакцин COVAX. До цього Білий дім оприлюднив план щодо розподілу перших 25 мільйонів із 80 мільйонів доз вакцин від коронавірусу, які нададуть іншим країнам у рамках COVAX. Серед країн, які одержать вакцини, є й Україна.

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