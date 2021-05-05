 Вакцини BioNTech/Pfizer і Moderna дієві проти коронавірусу з Індії - дослідження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2021

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Вакцини BioNTech/Pfizer і Moderna дієві проти коронавірусу з Індії - дослідження

Дослідження у США продемонструвало високу дієвість мРНК-вакцин виробництва BioNTech/Pfizer та Moderna проти двох варіантів коронавірусу з Індії.

Шприци із вакциною від коронавірусу виробництва компанії Moderna

Шприци із вакциною від коронавірусу виробництва компанії Moderna

Дослідження Школи медицини Гроссмана та Медичного центру Лангона Нью-Йоркського університету свідчить, що вакцини проти COVID-19 виробництва компаній BioNTech/Pfizer і Moderna є дієвими й щодо індійських варіантів коронавірусу B.1.617 та B.1.618. Про ці результати інформаційному агентству AFP у понеділок, 18 травня, розповів керівник дослідження Натаніель Ландау.

"Ми встановили, що антитіла вакцини, хоч і діють проти варіантів (коронавірусу. - Ред.) трохи слабше, але не настільки, аби, за нашими оцінками, мати великий вплив на захисні властивості вакцин", - цитує вченого AFP.

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Дослідження вакцин ще не отримало схвалення експертів

Водночас в інформаційному агентстві попереджають - це дослідження поки не пройшло процес незалежної оцінки іншими експертами у галузі. Без цього рецензування для забезпечення наукової доброчесності і якості дослідження його висновки не можна вважати беззаперечними, додає AFP.

Для проведення дослідження дослідники взяли проби крові у щеплених від коронавірусу осіб та у лабораторних умовах додали до них штучно створені елементи вірусу. У підсумку з'ясувалося, зазначив Ландау, що кількість антитіл у випадку індійських варіантів виявилася нижчою. "Однак їх було достатньо, вони були дієві, тому ми вважаємо, що ці вакцини матимуть високий ступінь захисту", - пояснив вчений.

Варіанти коронавірусу з Індії

Вперше виявлений в Індії варіант коронавірусуB.1.617, за даними Всесвітньої організації з охорони здоров'я (ВООЗ), вже розповсюдився у десятках країн та на всіх континентах. Так само новіший варіант B.1.618 з Індії розповсюджується швидкими темпами.

ВООЗ класифікував варіант B.1.617 як такий, що "викликає занепокоєння", бо він може бути заразнішим та стійкішим до антитіл.

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