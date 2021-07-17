В Україні розробили план вакцинації дітей проти COVID-19

В Україні планують щеплювати проти COVID-19 дітей віком від 12 років. Відповідні рекомендації розробила Національна технічна група експертів з імунопрофілактики, повідомив DW голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Щупика Федір Лапій. За його словами, ці рекомендації у п'ятницю, 16 липня, затвердили на засіданні оперативного штабу реагування на вакциноконтрольовані інфекції при міністерстві охорони здоров'я України (МОЗ) України.

Як повідомив Лапій, Україна аналізувала досвід кількох країн з вакцинації від коронавірусу неповнолітніх та вирішила наслідувати практику Великобританії - дітей вакцинуватимуть, але не всіх. "Це не буде повсюдна вакцинація дітей, як у США чи Ізраїлі. Ми йтимемо шляхом Великобританії - вакцинуватимемо лише дітей з груп ризику, які мають високу ймовірність тяжкого перебігу COVID-19. Це маломобільні діти з неврологічною патологією, онкохворі діти та батьки, які за ними доглядають, навіть якщо піклувальники не входять в групу ризику. Адже ті, хто доглядають за хворими дітьми, мають бути здоровими", - пояснив Лапій.

Також він повідомив, що Національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендувала щеплювати дітей, які їдуть на навчання за кордон, адже без вакцинації проти COVID-19 їх не прийматимуть у кампуси. Крім цього, зауважив Лапій, рекомендовано щеплювати проти COVID-19 і дітей, які отримали першу дозу вакцини за кордоном, аби завершити повний цикл вакцинації, та тих дітей, які братимуть участь у міжнародних спортивних змаганнях.

Він наголосив, що всіх дітей щеплюватимуть лише вакциною Comirnaty від BioNTech/Pfizer, адже лише вона схвалена Європейським агентством з лікарських засобів (ЄАЛЗ) для імунізації підлітків віком від 12 років.

В Україні зміни до інструкції застосування вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech щодо дітей були внесені лише 8 липня. Паралельно Національна технічна група експертів з імунопрофілактики розробляла рекомендації для організації вакцинальної кампанії проти COVID-19 для дітей. За словами Федора Лапія, розпочати вакцинування дітей планується найближчим часом, аби українські абітурієнти змогли взяти участь у вступній кампанії за кордоном.