 Що відбувається, коли від COVID-19 вакциновані абсолютно всі? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 02.11.2021

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Світ

Що відбувається, коли від COVID-19 вакциновані абсолютно всі?

Бразилія потерпає від COVID-19 як жодна інша країна на планеті. Чи може виправити ситуацію 100-відсоткова вакцинація населення? Фармацевтичний концерн Pfizer вирішив перевірити це на прикладі одного міста.

У Толедо вже повним ходом вакцинуються підлітки від 12 років

У Толедо вже повним ходом вакцинуються підлітки від 12 років

Бразилія - країна контрастів. З одного боку, країну очолює президент Болсонару - переконаний коронаскептик і антивакцинатор, який не цурається поширювати фейки про хворобу й небезпеки щеплення. З іншого боку, шоковане масовою смертністю населення - у Бразилії від COVID-19 померли вже щонайменше 600 тисяч людей - активно вакцинується. Згідно з даними опитування, проведеного інститутом Datafolha, щеплення зробили вже 94 відсотки бразильців.

Тим часом на південному заході країни, у місті Толедо з населенням у 143 тисячі людей, невдовзі розпочнеться дослідження, ініційоване фармацевтичним концерном Pfizer. Протягом року науковці спостерігатимуть, якою буде картина захворюваності, якщо квоту вакцинації препаратом від BioNTech/Pfizer вдасться довести до 100 відсотків населення.

"99 відсотків мешканців вже отримали одну дозу вакцини, 65 відсотків вже щеплені двома дозами, плюс ті, хто отримує третю - "бустерну" (підсилюючу. - Ред.) дозу", - розповідає мер міста Бето Лунітті. За його словами, населення від самого початку дисципліновано дотримувалося дистанції й носило маски, люди реагують на дослідження позитивно. "Тепер на нас дивиться весь світ", - додає з усмішкою міський голова.

Мер міста Толедо Бето Лунітті

Городяни позитивно ставляться до щеплення, каже мер Бето Лунітті

"Ми віримо в науку"

Лунітті знає, що таке COVID-19. Навесні він сам важко перехворів, лежав у лікарні на кисневій підтримці. Мер виставив діагноз лікарів на сайт міста - як застереження для городян. "Ми тут, у Толедо, віримо в науку. А я несу особливо відповідальність як взірець для майже 150 тисяч городян", - каже Лунітті. Він дуже шкодує про те, що президент Бразилії не сприймає проблему коронавірусної хвороби з належною серйозністю.

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У Толедо є ідеальні умови для проведення подібного дослідження. Місто не занадто мале з точки зору репрезентативності дослідження, але й не занадто велике, щоби організувати його. Важливо також, що тут є університет, науковці якого супроводжуватимуть проєкт. Тут також є лікарня і управління охорони здоров'я. Але головне - тут практично немає скептиків, які не хочуть робити щеплення. 

Що буде з мутаціями вірусу, як довго триматиметься захист?

"Поступ у щепленні вже дає відчутний результат. Кількість інфекцій, а також смертей і пацієнтів у лікарнях значно знизилася. На стаціонарному лікуванні перебувають шестеро хворих, на тиждень ми фіксуємо два смертельних випадки", - каже очільниця місцевого управління охорони здоров'я Габріела Кухарські. Вона сподівається, що надалі ситуація стане ще кращою. Нині вже повним ходом іде щеплення підлітків віком від 12 років.

Габріела Кухарські

Результати вакцинації вже відчуваються, каже Габріела Кухарські

У віковій групі до 19 років за місяць кількість нових випадків інфекції знизилася з 49 до семи, розповідає лікарка. Якщо на початку пандемії населення отримувало вакцину виробництва Sinovac, AstraZeneca і Johnson & Johnson, то тепер усі щеплення робляться виключно вакциною BioNTech/Pfizer. "Ми хочемо зрозуміти, як вірус поводитиметься у повністю імунізованому місті, чи будуть видозміни вірусу, як довго триматиметься захист", - пояснює Кухарські. Вона зазначає, що приписи щодо соціальної дистанції й носіння масок поки скасовувати ніхто не збирається.

Вже друге масштабне дослідження

Толедо - друге місто у Бразилії, в якому проводиться подібний експеримент. На початку року схоже дослідження проводилося у містечку Серрана, що у 900 кілометрах на північний схід від Толедо. У Серрані, що поблизу Сан Паоло, також вакцинували всіх мешканців, щоправда, лише повнолітніх. Імунізація проводилася не вакциною від BioNTech/Pfizer, а китайським препаратом CoronaVac, який також широко представлений і в Україні.

Директор лікарні у Серрані Маркос Боргес задоволений результатами імунізації CoronaVac. "Кількість захворювань з явними симптомами знизилася на 80 відсотків, кількість пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування, - на 86 відсотків, а смертей - на 95 відсотків", - каже Маркос.

Захист і для нещеплених

Дослідження у Серрані також засвідчило, який вплив має вакцинація всього дорослого населення на невакцинованих дітей і підлітків. "Кількість нових інфекцій відчутно зменшилася і серед нещеплених, у нас суттєве зменшення циркуляції вірусу", - каже Боргес.

Найскладніше у проведенні подібного дослідження - навіть не щеплення й моніторинг, а уникнення зовнішнього впливу на перебіг епідемії в окремому місті. Для цього на в'їздах до Серрани здійснювався контроль, відвідувачі мусили залишати свої контактні дані і мали можливість перебувати у місті лише протягом обмеженого часу. Такі заходи необхідні з огляду на те, що на решті території країни ситуація з поширенням COVID-19 є вкрай напруженою.

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