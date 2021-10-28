Що відбувається, коли від COVID-19 вакциновані абсолютно всі?

Бразилія потерпає від COVID-19 як жодна інша країна на планеті. Чи може виправити ситуацію 100-відсоткова вакцинація населення? Фармацевтичний концерн Pfizer вирішив перевірити це на прикладі одного міста.
Бразилія - країна контрастів. З одного боку, країну очолює президент Болсонару - переконаний коронаскептик і антивакцинатор, який не цурається поширювати фейки про хворобу й небезпеки щеплення. З іншого боку, шоковане масовою смертністю населення - у Бразилії від COVID-19 померли вже щонайменше 600 тисяч людей - активно вакцинується. Згідно з даними опитування, проведеного інститутом Datafolha, щеплення зробили вже 94 відсотки бразильців.
Тим часом на південному заході країни, у місті Толедо з населенням у 143 тисячі людей, невдовзі розпочнеться дослідження, ініційоване фармацевтичним концерном Pfizer. Протягом року науковці спостерігатимуть, якою буде картина захворюваності, якщо квоту вакцинації препаратом від BioNTech/Pfizer вдасться довести до 100 відсотків населення.
"99 відсотків мешканців вже отримали одну дозу вакцини, 65 відсотків вже щеплені двома дозами, плюс ті, хто отримує третю - "бустерну" (підсилюючу. - Ред.) дозу", - розповідає мер міста Бето Лунітті. За його словами, населення від самого початку дисципліновано дотримувалося дистанції й носило маски, люди реагують на дослідження позитивно. "Тепер на нас дивиться весь світ", - додає з усмішкою міський голова.
Лунітті знає, що таке COVID-19. Навесні він сам важко перехворів, лежав у лікарні на кисневій підтримці. Мер виставив діагноз лікарів на сайт міста - як застереження для городян. "Ми тут, у Толедо, віримо в науку. А я несу особливо відповідальність як взірець для майже 150 тисяч городян", - каже Лунітті. Він дуже шкодує про те, що президент Бразилії не сприймає проблему коронавірусної хвороби з належною серйозністю.
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У Толедо є ідеальні умови для проведення подібного дослідження. Місто не занадто мале з точки зору репрезентативності дослідження, але й не занадто велике, щоби організувати його. Важливо також, що тут є університет, науковці якого супроводжуватимуть проєкт. Тут також є лікарня і управління охорони здоров'я. Але головне - тут практично немає скептиків, які не хочуть робити щеплення.
"Поступ у щепленні вже дає відчутний результат. Кількість інфекцій, а також смертей і пацієнтів у лікарнях значно знизилася. На стаціонарному лікуванні перебувають шестеро хворих, на тиждень ми фіксуємо два смертельних випадки", - каже очільниця місцевого управління охорони здоров'я Габріела Кухарські. Вона сподівається, що надалі ситуація стане ще кращою. Нині вже повним ходом іде щеплення підлітків віком від 12 років.
У віковій групі до 19 років за місяць кількість нових випадків інфекції знизилася з 49 до семи, розповідає лікарка. Якщо на початку пандемії населення отримувало вакцину виробництва Sinovac, AstraZeneca і Johnson & Johnson, то тепер усі щеплення робляться виключно вакциною BioNTech/Pfizer. "Ми хочемо зрозуміти, як вірус поводитиметься у повністю імунізованому місті, чи будуть видозміни вірусу, як довго триматиметься захист", - пояснює Кухарські. Вона зазначає, що приписи щодо соціальної дистанції й носіння масок поки скасовувати ніхто не збирається.
Толедо - друге місто у Бразилії, в якому проводиться подібний експеримент. На початку року схоже дослідження проводилося у містечку Серрана, що у 900 кілометрах на північний схід від Толедо. У Серрані, що поблизу Сан Паоло, також вакцинували всіх мешканців, щоправда, лише повнолітніх. Імунізація проводилася не вакциною від BioNTech/Pfizer, а китайським препаратом CoronaVac, який також широко представлений і в Україні.
Директор лікарні у Серрані Маркос Боргес задоволений результатами імунізації CoronaVac. "Кількість захворювань з явними симптомами знизилася на 80 відсотків, кількість пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування, - на 86 відсотків, а смертей - на 95 відсотків", - каже Маркос.
Дослідження у Серрані також засвідчило, який вплив має вакцинація всього дорослого населення на невакцинованих дітей і підлітків. "Кількість нових інфекцій відчутно зменшилася і серед нещеплених, у нас суттєве зменшення циркуляції вірусу", - каже Боргес.
Найскладніше у проведенні подібного дослідження - навіть не щеплення й моніторинг, а уникнення зовнішнього впливу на перебіг епідемії в окремому місті. Для цього на в'їздах до Серрани здійснювався контроль, відвідувачі мусили залишати свої контактні дані і мали можливість перебувати у місті лише протягом обмеженого часу. Такі заходи необхідні з огляду на те, що на решті території країни ситуація з поширенням COVID-19 є вкрай напруженою.
Президент Бразилії Жаір Болсонару взяв участь у мотопробізі, під час якого не дотримувався запроваджених обмежень. Болсонару і раніше ухилявся від виконання правил запобігання поширенню коронавірусу.
МОЗ України затвердило позицію національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики, яка рекомендувала вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років.