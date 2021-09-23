Щепилися навіть скептики. Як Моршин став рекордсменом з вакцинації

"Хто куди - а ми в Моршин", "Райський куточок, не захоплений епідемією", "Міняю квартиру в Києві на Моршин" - як тільки в мемах соцмереж не жартували з Моршина, що неподалік Львова. Ефект найбільш вакцинованого міста в Україні вразив багатьох: посеред пандемії, коли в Україні через ускладнення від коронавірусу в останні тижні щодня помирають сотні людей, у Моршині за два місяці - лише одна госпіталізована людина з ковідом. Як стверджують в міністерстві охорони здоров я України (МОЗ), відсутність важки хворих - це наслідок експерименту з вакцинації. У квітні в Моршині почали кампанію з вакцинації всього дорослого населення. Відтак, на сьогодні в 6-тисячному місті - 74 відсотки повністю вакцинованих.

Експеримент у Моршині

Метою експерименту, за словами мера міста Моршин Руслана Ільницького, було уникнути чергового локдауну. Весняний строгий карантин завдав великої шкоди місту. "У нас була складна економічна ситуація в квітні. Санаторії були порожні, відповідно, бюджет виконувався лише на 50 відсотків. Тому ми запропонували створити більш безпечне середовище і таким чином запустити курорт і економіку. Нас підтримало МОЗ і 13 квітня ми стартували", - розповідає міський голова.

Моршин - курортне містечко. Його особливістю є мінеральна вода, якою лікують хвороби шлунково-кишкового тракту. Відтак, більшість моршинського бізнесу, як великого, так і малого, живе з туризму. Так, як пані Любов, яка біля бювету має свій магазин, який торгує галантереєю. "Я вакцинувалась ще влітку свідомо, бо хочу працювати. І хочу, щоб мені дозволили працювати навіть в "червоній зоні". Хай буде один покупець в день, але це все одно краще, ніж бути закритим зовсім", - каже продавчиня.

Ставлення мешканців до експерименту

Моршинський пенсіонер Юрій Матвієнко взагалі був одним з перших учасників експерименту. Його запросила на щеплення сімейна лікарка. "Я не планував вакцинуватись. Але мені подзвонили, запропонували вибрати час, коли мені зручно. Я думаю: та чого не піти - пішов. Черги не було. Вони довше записували дані в картку, ніж робили те щеплення", - згадує чоловік. Він переніс щеплення досить легко, але каже, що якби не просили вакцинуватись, то сам би точно не пішов. Йому просто було незручно відмовити.

Вчитель Михайло Возняк: вакцинувався, аби міг працювати

У Моршині вакцинуються навіть скептики - наприклад, учитель Моршинської школи Михайло Возняк. У нього, як він каже, своя теорія щодо вірусу, але він теж щепився. "Я вважаю, що ковід - це надто роздута проблема, щоб спеціально викликати в людини страх, а страх перетворює людей на слабких, якими легко керувати. Але я вакцинувався, бо треба було, щоб міг працювати далі. Сам би не пішов", - каже чоловік.

Його дружина Галина Возняк, теж вчитель, розповідає, що рішення вона і колеги приймали довго. "Було важко наважитись. У нашій школі були різні думки: дехто не вірив, інші боялись побічних дій. Але сіли, порадились і пішли. Зараз у нас є 100 відсотків вакцинованих. Зробили щеплення навіть технічні працівники. Люди ставали одні для одних прикладом", - розповідає жінка.

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Першими вакцинувались усі сімейні лікарі

Таких скептиків, як пан Михайло, у Моршині не бракувало. Тому, за словами мера Руслана Ільницького переконували всіма можливими засобами: проводили інформаційну кампанію, ставили біг-борди, намети, роздавали буклети.

Юрій Матвієнко: вакцинувався, бо незручно було відмовити, коли подзвонив лікар

"Але найголовніше, що сімейні лікарі особисто вакцинувались, обдзвонювали своїх пацієнтів і запрошували на вакцинацію. Нам пощастило, що лікарі не блокували проєкт. Не хочу образити лікарів в інших містах, але наші лікарі дуже доклались до вакцинації", - каже мер.

Медики розповідають, що справді багато працювали. "З 8 години до 18 сиділи, обдзвонювали, пояснювали й щеплювали. Люди паски пекли, а ми працювали. Треба було, щоб жив курорт, тому пішли на такий експеримент", - говорить завідувачка відділенням сімейної медицини загальної практики Моршинської міської лікарні Оксана Бариш.

Одна госпіталізована на весь Моршин

До 26 жовтня тут не було госпіталізованих з коронавірусом. Але день перед тим все-таки одна літня жінка потрапила до лікарні з ускладненнями. За словами Оксани Бариш, хвора не була вакцинована. Однак, як каже лікарка, вакциновані в Моршині теж хворіють. Але перебіг хвороби, за її словами, в щеплених значно легший, ніхто не потрібує госпіталізації.

Вакцинація в Моршині триває

"Деякі з них навіть не підозрювали, що хворі на ковід. Тільки ПЛР-тест це показав. Все, на що вони скаржились: погане самопочуття, невелика температура ", - каже лікарка. Зараз таких навіть третина з 27 хворих. "Тут старайся - не старайся, вірус привозять нещеплені відпочивальники, які скептично настроєні до вакцинування", - каже лікарка.

Але попри те, що лікарні вільні від ковід-хворих, у закладі - людно і гамірно, бо триває вакцинація, приїжджають мешканці з навколишніх сіл і навіть сусідніх міст. Моршин є центральним містом об'єднаної територіальної громади (ОТГ) - крім самого Моршина, це ще 14 сіл. Загалом у Моршинській ОТГ - 15 тисяч жителів і середній показник вакцинації - 50 відсотків. "Сільське населення не входило в експеримент, тому почало вакцинуватись, коли дозволили одночасно всім вакцинуватись. Перевага Моршина була в тому, що в квітні нам дозволили вакцинувати всіх, а не тільки пріоритетні групи", - пояснює Руслан Ільницький.

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Лише одного вакцинованого міста замало

Попри успіх місцевого експерименту в Моршині не можна не помітити й песимістичних настроїв, бо одне місто - в полі не воїн. Через те, що сусідні міста і зокрема Львів, мають гірші показники з вакцинації і кількості хворих, всю область з 30 жовтня віднесли до "червоної зони".

Моршин як острів вакцинованих у коронавірусному морі

На Львівщині от уже кілька днів поспіль виявляють понад 1000 хворих з ковідом. Двома дозами загалом вакциновано - лише 20 відсотків населення. Правила "червоної зони" вимагають, щоб не тільки працівники були на 100 відсотків вакциновані, що Моршин може забезпечити, але й відвідувачі всі були вакцинованими. Оскільки до Моршина приїздять гості з усієї України, то досягти цього, звичайно, практично не можливо.