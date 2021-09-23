 Щепилися навіть скептики. Як Моршин став рекордсменом з вакцинації | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 29.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Щепилися навіть скептики. Як Моршин став рекордсменом з вакцинації

У західноукраїнському містечку Моршин від COVID-19 повністю імунізували 74 відсотки населення. За два місяці госпіталізували лише 1 людину. Кореспондентка DW відвідала місто, аби з'ясувати, в чому ж запорука успіху.

Моршин

Моршин

"Хто куди - а ми в Моршин", "Райський куточок, не захоплений епідемією", "Міняю квартиру в Києві на Моршин" - як тільки в мемах соцмереж не жартували з Моршина, що неподалік Львова. Ефект найбільш вакцинованого міста в Україні вразив багатьох: посеред пандемії, коли в Україні через ускладнення від коронавірусу в останні тижні щодня помирають сотні людей, у Моршині за два місяці - лише одна госпіталізована людина з ковідом. Як стверджують в міністерстві охорони здоров я України (МОЗ), відсутність важки хворих - це наслідок експерименту з вакцинації. У квітні в Моршині почали кампанію з вакцинації всього дорослого населення. Відтак, на сьогодні в 6-тисячному місті - 74 відсотки повністю вакцинованих.

Експеримент у Моршині

Метою експерименту, за словами мера міста Моршин Руслана Ільницького, було уникнути чергового локдауну. Весняний строгий карантин завдав великої шкоди місту. "У нас була складна економічна ситуація в квітні. Санаторії були порожні, відповідно, бюджет виконувався лише на 50 відсотків. Тому ми запропонували створити більш безпечне середовище і таким чином запустити курорт і економіку. Нас підтримало МОЗ і 13 квітня ми стартували", - розповідає міський голова.

Лікарня в Моршині

Моршин - курортне містечко. Його особливістю є мінеральна вода, якою лікують хвороби шлунково-кишкового тракту. Відтак, більшість моршинського бізнесу, як великого, так і малого,  живе з туризму. Так, як пані Любов, яка біля бювету має свій магазин, який торгує галантереєю. "Я вакцинувалась ще влітку свідомо, бо хочу працювати. І хочу, щоб мені дозволили працювати навіть в "червоній зоні". Хай буде один покупець в день, але це все одно краще, ніж бути закритим зовсім", - каже продавчиня.

Ставлення мешканців до експерименту

Моршинський пенсіонер Юрій Матвієнко взагалі був одним з перших учасників експерименту. Його запросила на щеплення сімейна лікарка. "Я не планував вакцинуватись. Але мені подзвонили, запропонували вибрати час, коли мені зручно. Я думаю: та чого не піти - пішов. Черги не було. Вони довше записували дані в картку, ніж робили те щеплення", - згадує чоловік. Він переніс щеплення досить легко, але каже, що якби не просили вакцинуватись, то сам би точно не пішов. Йому просто було незручно відмовити.

Вчитель Михайло Возняк: вакцинувався, аби міг працювати

Вчитель Михайло Возняк: вакцинувався, аби міг працювати

У Моршині вакцинуються навіть скептики - наприклад, учитель Моршинської школи Михайло Возняк. У нього, як він каже, своя теорія щодо вірусу, але він теж щепився. "Я вважаю, що ковід - це надто роздута проблема, щоб спеціально викликати в людини страх, а страх перетворює людей на слабких, якими легко керувати. Але я вакцинувався, бо треба було, щоб міг працювати далі. Сам би не пішов", - каже чоловік.

Його дружина Галина Возняк, теж вчитель, розповідає, що рішення вона і колеги приймали довго. "Було важко наважитись. У нашій школі були різні думки: дехто не вірив, інші боялись побічних дій. Але сіли, порадились і пішли. Зараз у нас є 100 відсотків вакцинованих. Зробили щеплення навіть технічні працівники. Люди ставали одні для одних прикладом", - розповідає жінка.

Читайте також: Комаровський про пандемію COVID-19: Легше стане через рік тим, хто доживе…

Першими вакцинувались усі сімейні лікарі

Таких скептиків, як пан Михайло, у Моршині не бракувало. Тому, за словами мера Руслана Ільницького переконували всіма можливими засобами: проводили інформаційну кампанію, ставили біг-борди, намети, роздавали буклети.

Юрій Матвієнко: пішов на вакцинацію, бо незручно було відмовити

Юрій Матвієнко: вакцинувався, бо незручно було відмовити, коли подзвонив лікар

"Але найголовніше, що сімейні лікарі особисто вакцинувались, обдзвонювали своїх пацієнтів і запрошували на вакцинацію. Нам пощастило, що лікарі не блокували проєкт. Не хочу образити лікарів в інших містах, але наші лікарі дуже доклались до вакцинації", - каже мер.

Медики розповідають, що справді багато працювали. "З 8 години до 18 сиділи, обдзвонювали, пояснювали й щеплювали. Люди паски пекли, а ми працювали. Треба було, щоб жив курорт, тому пішли на такий експеримент", - говорить завідувачка відділенням сімейної медицини загальної практики Моршинської міської лікарні Оксана Бариш.

Одна госпіталізована на весь Моршин

До 26 жовтня тут не було госпіталізованих з коронавірусом. Але день перед тим все-таки одна літня жінка потрапила до лікарні з ускладненнями. За словами Оксани Бариш, хвора не була вакцинована. Однак, як каже лікарка, вакциновані в Моршині теж хворіють. Але перебіг хвороби, за її словами, в щеплених значно легший, ніхто не потрібує госпіталізації.

Вакцинація в Моршині триває

Вакцинація в Моршині триває

"Деякі з них навіть не підозрювали, що хворі на ковід. Тільки ПЛР-тест це показав. Все, на що вони скаржились: погане самопочуття, невелика температура ", - каже лікарка. Зараз таких навіть третина з 27 хворих. "Тут старайся - не старайся, вірус привозять нещеплені відпочивальники, які скептично настроєні до вакцинування",  - каже лікарка.

Але  попри те, що лікарні вільні від ковід-хворих, у закладі - людно і гамірно, бо триває вакцинація, приїжджають мешканці з навколишніх сіл і навіть сусідніх міст. Моршин є центральним містом об'єднаної територіальної громади (ОТГ) - крім самого Моршина, це ще 14 сіл. Загалом у Моршинській ОТГ - 15 тисяч жителів і середній показник вакцинації - 50 відсотків. "Сільське населення не входило в експеримент, тому почало вакцинуватись, коли дозволили одночасно всім вакцинуватись. Перевага Моршина була в тому, що в квітні нам дозволили вакцинувати всіх, а не тільки пріоритетні групи", - пояснює Руслан Ільницький.

Читайте також: Пандемія не вщухає. Чи вистачить Україні медичного кисню?

Лише одного вакцинованого міста замало

Попри успіх місцевого експерименту в Моршині не можна не помітити й песимістичних настроїв, бо одне місто - в полі не воїн. Через те, що сусідні міста і зокрема Львів, мають гірші показники з вакцинації і кількості хворих, всю область з 30 жовтня віднесли до "червоної зони".

Моршин як острів вакцинованих у коронавірусному морі

Моршин як острів вакцинованих у коронавірусному морі

На Львівщині от уже кілька днів поспіль виявляють понад 1000 хворих з ковідом. Двома дозами загалом вакциновано - лише 20 відсотків населення. Правила "червоної зони" вимагають, щоб не тільки працівники були на 100 відсотків вакциновані, що Моршин може забезпечити, але й відвідувачі всі були вакцинованими. Оскільки до Моршина приїздять гості з усієї України, то досягти цього, звичайно, практично не можливо.

Дивитись відео 07:08

Страшніше ніж "ковід": чому українці не вакцинуються від коронавірусу (27.10.2021)

Також за темою

17.05.2021, Impfen von Kindern, Symbolbild. Ein 13 Jähriges Schulmädchen bekommt eine Corona-Impfung. Model Release vorhanden 17.05.2021, Impfen Symbolbild 17.05.2021, Impfen Symbolbild *** 17 05 2021, vaccinating children, symbol image A 13 year old school girl gets a Corona vaccination Model Release available 17 05 2021, vaccinating symbol image 17 05 2021, vaccinating symbol image

Вакцинація від коронавірусу для дітей: як із цим у Німеччині 23.09.2021

Щодо того, чи робити щеплення проти коронавірусу дитині, вагаються почасти не лише батьки, але й деякі лікарі-педіатри. Якою є ситуація з вакцинацією дітей в Німеччині?

A COVID-19 patient is treated in the Lviv regional hospital for infectious diseases on July 1, 2020. - The World Health Organisation listed Ukraine among two dozen countries in Europe that had seen resurgences of the coronavirus for the first time in months. Ukraine reported a record daily increase of 1,109 new coronavirus cases as authorities warned lockdowns may have to be re-imposed. And over the past two weeks the country's western Lviv region has been reporting the biggest daily record of infections compared to another areas, ranging from 100 to over 200 cases every day. (Photo by Genya SAVILOV / AFP) (Photo by GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images)

Україна серед перших у Європі за рівнем смертності з СOVID-19 23.10.2021

В Україні за добу зафіксовано понад 23 тисячі нових випадків захворювання COVID-19. Напередодні рівень смертності в Україні з COVID-19 був другим у Європі.

FILE PHOTO: Vial labelled AstraZeneca coronavirus disease (COVID-19) vaccine placed on displayed EU flag is seen in this illustration picture taken March 24, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Пів мільйона доз подарованої Україні вакцини від COVID-19 можуть опинитися на смітнику? 07.10.2021

Термін придатності понад 1,3 мільйона доз вакцини від COVID-19, яку Німеччина передала Україні наприкінці серпня як гуманітарну допомогу, спливає наприкінці жовтня.

Реклама

Докладно

Моршин

Щепилися навіть скептики. Моршин - рекордсмен з вакцинації

Актуальна ситуація в Моршині - понад 70 відсотків вакцинованих, одна госпіталізація. Репортаж DW.  

Це не космічний корабель, а фермерство майбутнього - аквапоніка

Фермерство майбутнього за допомогою... риб (відео)

Свіжі овочі без пестицидів - фермерство майбутнього. Як поєднати вирощування рослин без ґрунту з розведенням риб?  