Україна другий день поспіль б'є рекорд з кількості інфікованих COVID-19

В Україні 28 жовтня зафіксували рекордні за весь час пандемії 26870 випадків інфікування COVID-19. Внаслідок ускладнень від хвороби за добу померли 648 людей, повідомляє міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) у п'ятницю, 29 жовтня.

Серед нововиявлених хворих - 1824 дитини та 491 медпрацівник. Найбільше випадків COVID-19 за добу зареєстрували у Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Харківській областях і в Києві.

До цього максимальний добовий приріст інфікування коронавірусом був встановлений 27 жовтня.

"Червона" зона епіднебезпеки

Нагадаємо, що 28 жовтня оголосили про значне посилення карантинних заходів у Києві з листопада. Завантаженість лікарняних ліжок, оснащених кисневими апаратами, в столиці кілька днів перевищує 66 відсотків.

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Перебувати в торговельно-розважальних закладах, ресторанах, спортзалах, готелях чи установах соцзахисту можна буде лише з сертифікатом про вакцинацію або негативним ПЛР-тестом. Довідки про вакцинацію або тест перевірятимуть також у громадському транспорті. Школи продовжать навчальний процес у дистанційній формі. Дитячі садки працюватимуть лише за умови стовідсоткової вакцинації персоналу.

З 30 жовтня "червоний" рівень епідемічної небезпеки буде встановлений на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей. До цього найсуворіші карантинні обмеження ввели у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській та Херсонській областях.