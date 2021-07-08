COVID-19: у Бразилії пройшли масштабні протести проти Болсонару

Тисячі людей у низці міст Бразилії в суботу, 24 липня, вчергове вийшли на акції протесту проти політики уряду країни в часи пандемії коронавірусу з огляду на зростання кількості випадків інфікування дельта-варіантом вірусу. Демонстранти закликали до імпічменту президента Жаіра Болсонару, більшої кількості щеплень від COVID-19 та до залучення економічної допомоги, повідомляє агенція dpa з посиланням на місцевий новинний сайт G1.

Акції протесту відбувалися у щонайменше 13 великих містах, зокрема Ріо-де-Жанейро, Ресіфі та Сальвадорі. Їх організаторами виступили торговельні об'єднання та ліві групи. Учасники несли плакати з написами "Болсонару - корумпований геноцид. Імпічмент зараз!" та "Ми хочемо щеплень, він хоче хабарів. Геть Болсонару".

Демонстранти з опудалом Болсонару

Болсонару закидають те, що він своїм применшенням небезпеки коронавірусу та сумнівами в користі вакцинації сприяв поширенню COVID-19 та збільшенню кількості жертв хвороби. Уряд від початку пандемії виступав проти локдауну та інших обмежень, посилаючись на високі вартість таких заходів для економіки. Зараз парламентський комітет країни розслідує поведінку Болсонару під час пандемії.

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Тим часом органи охорони здоров'я країни в п'ятницю, 23 липня, зафіксували понад 100 тисяч нових випадків коронавірусу протягом одного дня. Днем раніше в Бразилії зафіксували близько 50 тисяч випадків. Загалом же в найбільшій країні Латинської Америки зареєстрували вже понад 19,6 мільйона випадків коронавірусної хвороби. Понад 534 тисячі людей померли внаслідок COVID-19.

Жителі Бразилії з початку пандемії отримали понад 130 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Близько 40 відсотків бразильців отримали першу дозу і близько 17 відсотків - другу.