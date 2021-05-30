Президента Бразилії оштрафували за недотримання правил запобігання COVID-19

Президент Бразилії Жаір Болсонару взяв участь у мотопробізі, під час якого не дотримувався запроваджених обмежень. Болсонару і раніше ухилявся від виконання правил запобігання поширенню коронавірусу.
Президент Бразилії Жаір Болсонару має сплатити штраф на суму майже 90 євро за те, що він не носив захисну маску під час мотопробігу байкерів у Сан-Паулу, що пройшов у суботу, 11 червня.
Як повідомляє видання Folha de S. Paulo, такі самі штрафи сплатять його син Едуардо Болсонару та міністр інфраструктури Тарчизіо Гомес, які також перебували без захисних масок і не дотримувались дистанції під час цього заходу.
У жовтні 2022 року у Бразилії відбудуться загальні вибори, на яких обиратимуть президента, віцепрезидента та членів Національного конгресу - основного законодавчного органу влади країни.
Критики Болсонару припускають, що його участь у таких масових заходах є фактичним початком його передвиборної кампанії. Адже до цього чинний президент країни вже долучився до іншого мотопробігу байкерів у Ріо-де-Жанейро без маски і дотримання дистанції, а потім виголосив промову перед натовпом прихильників.
Ще раніше уряд штату Мараньян оштрафував Болсонару, бо через нього утворився масовий натовп його прихильників в одному з селищ, а також через те, що президент Бразилії не носив маску під час тієї події, що є протизаконним у тому штаті.
Нагадаємо, від початку пандемії коронавірусу Болсонару виступав проти використання захисних масок, дотримання ізоляції та дистанції. Він називав коронавірус "маленьким грипом" і згодом сам ним інфікувався.
Попри це, він продовжував критикувати заходи бразильських штатів та муніципалітетів щодо стримування коронавірусу, зокрема, через їхній вплив на економіку.
Натомість його опоненти звинувачують Болсонару у применшенні небезпеки пандемії, що сприяло швидкому поширенню коронавірусу в найбільшій країні Латинської Америки.
Згідно з офіційними даними, Бразилія перебуває на третьому місці у світі за кількістю інфікованих коронавірусом (понад 17,3 мільйона) і на другому за кількістю жертв від нього (486 358 людей).