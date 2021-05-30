 Президента Бразилії оштрафували за недотримання правил запобігання COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2021

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Новини

Президента Бразилії оштрафували за недотримання правил запобігання COVID-19

Президент Бразилії Жаір Болсонару взяв участь у мотопробізі, під час якого не дотримувався запроваджених обмежень. Болсонару і раніше ухилявся від виконання правил запобігання поширенню коронавірусу.

Президент Бразилії Жаір Болсонару під час мотопробігу байкерів у Сан-Паулу

Президент Бразилії Жаір Болсонару під час мотопробігу байкерів у Сан-Паулу

Президент Бразилії Жаір Болсонару має сплатити штраф на суму майже 90 євро за те, що він не носив захисну маску під час мотопробігу байкерів у Сан-Паулу, що пройшов у суботу, 11 червня.

Як повідомляє видання Folha de S. Paulo, такі самі штрафи сплатять його син Едуардо Болсонару та міністр інфраструктури Тарчизіо Гомес, які також перебували без захисних масок і не дотримувались дистанції під час цього заходу. 

Масовий мотопробіг у Сан-Паулу без дотримання правил продії коронавірусу

Масовий мотопробіг у Сан-Паулу без дотримання правил продії коронавірусу

Початок передвиборної кампанії

У жовтні 2022 року у Бразилії відбудуться загальні вибори, на яких обиратимуть президента, віцепрезидента та членів Національного конгресу - основного законодавчного органу влади країни.

Критики Болсонару припускають, що його участь у таких масових заходах є фактичним початком його передвиборної кампанії. Адже до цього чинний президент країни вже долучився до іншого мотопробігу байкерів у Ріо-де-Жанейро без маски і дотримання дистанції, а потім виголосив промову перед натовпом прихильників.

Ще раніше уряд штату Мараньян оштрафував Болсонару, бо через нього утворився масовий натовп його прихильників в одному з селищ, а також через те, що президент Бразилії не носив маску під час тієї події, що є протизаконним у тому штаті.

Нагадаємо, від початку пандемії коронавірусу Болсонару виступав проти використання захисних масок, дотримання ізоляції та дистанції. Він називав коронавірус "маленьким грипом" і згодом сам ним інфікувався.

Попри це, він продовжував критикувати заходи бразильських штатів та муніципалітетів щодо стримування коронавірусу, зокрема, через їхній вплив на економіку.

Натомість його опоненти звинувачують Болсонару у применшенні небезпеки пандемії, що сприяло швидкому поширенню коронавірусу в найбільшій країні Латинської Америки.

Згідно з офіційними даними, Бразилія перебуває на третьому місці у світі за кількістю інфікованих коронавірусом (понад 17,3 мільйона) і на другому за кількістю жертв від нього (486 358 людей).

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