Жаір Болсонару - ультраправий бразильський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Жаір Болсонару".

Жаір Болсонару - ультраправий політик та колишній військовий переміг у другому турі президентських виборів у Бразилії, які відбулись 28 жовтня 2018 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.