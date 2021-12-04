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Жаір Болсонару

Жаір Болсонару - ультраправий бразильський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Жаір Болсонару".

Жаір Болсонару - ультраправий політик та колишній військовий переміг у другому турі президентських виборів у Бразилії, які відбулись 28 жовтня 2018 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Проти президента Бразилії відкрили провадження через заяви про COVID-19

Проти президента Бразилії відкрили провадження через заяви про COVID-19 04.12.2021

Верховний суд Бразилії доручив генеральній прокуратурі провести розслідування щодо неправдивих заяв Жаіра Болсонару про залежність СНІДу і вакцинації від COVID-19.

Що відбувається, коли від COVID-19 вакциновані абсолютно всі?

Що відбувається, коли від COVID-19 вакциновані абсолютно всі? 02.11.2021

Бразилія потерпає від COVID-19 як жодна інша країна на планеті. Чи може виправити ситуацію 100-відсоткова вакцинація населення? Фармацевтичний концерн Pfizer вирішив перевірити це на прикладі одного міста.
На президента Бразилії подали до МКС у Гаазі через знищення лісів Амазонії

На президента Бразилії подали до МКС у Гаазі через знищення лісів Амазонії 12.10.2021

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі просять розпочати розслідування проти президента Бразилії Болсонару через знищення лісів Амазонії. Йому закидають "злочини проти людяності".
COVID-19: у Бразилії пройшли масштабні протести проти Болсонару

COVID-19: у Бразилії пройшли масштабні протести проти Болсонару 24.07.2021

Тисячі демонстрантів по всій Бразилії вимагали відставки президента Жаіра Болсонару через применшення ним загрози від коронавірусу та наполягали на інтенсивнішій вакцинації.
У Бразилії десятки тисяч людей знову протестували проти Болсонару

У Бразилії десятки тисяч людей знову протестували проти Болсонару 04.07.2021

Десятки тисяч людей вийшли на протест у містах Бразилії проти політики президента Жаіра Болсонару щодо коронавірусу.
Десятки тисяч бразильців вийшли на протест проти Болсонару

Десятки тисяч бразильців вийшли на протест проти Болсонару 20.06.2021

На вулиці бразильських міст вийшли десятки тисяч демонстрантів, щоб виступити проти політики президента країни Жаіра Болсонару щодо пандемії коронавірусу.
Президента Бразилії оштрафували за недотримання правил запобігання COVID-19

Президента Бразилії оштрафували за недотримання правил запобігання COVID-19 13.06.2021

Президент Бразилії Жаір Болсонару взяв участь у мотопробізі, під час якого не дотримувався запроваджених обмежень. Болсонару і раніше ухилявся від виконання правил запобігання поширенню коронавірусу.
Тисячі людей протестували у Бразилії

Тисячі людей протестували у Бразилії 30.05.2021

Тисячі бразильців вийшли на вулиці десятків міст на протести проти президента Болсонару. Люди незадоволені його роботою у боротьбі з коронавірусом, небезпеку якого він заперечував.
Експрезидент Бразилії Лула да Сілва може повернутися до великої політики

Експрезидент Бразилії Лула да Сілва може повернутися до великої політики 09.03.2021

Суддя верховного суду Бразилії оголосив нечинними чотири справи щодо експрезидента країни Лули да Сілви, що відчиняє останньому двері до великої політики.

Вибори в США: хто зі світових політиків ще не привітав Джо Байдена (фотогалерея)

Вибори в США: хто зі світових політиків ще не привітав Джо Байдена (фотогалерея) 11.11.2020

Деякі найбільші та найближчі союзники США одразу ж привітали новообраного президента Джо Байдена з перемогою на виборах проти Дональда Трампа. Але є й кілька винятків.
У Бразилії померли вже понад 100 тисяч людей, інфікованих коронавірусом

У Бразилії померли вже понад 100 тисяч людей, інфікованих коронавірусом 09.08.2020

У Бразилії кількість померлих, в яких підтвердили зараження коронавірусом, перевищила позначку в 100 тисяч. У країні зафіксували понад три мільйони випадків інфікування.

Президент Бразилії повідомив про негативний тест на коронавірус

Президент Бразилії повідомив про негативний тест на коронавірус 25.07.2020

Президент Бразилії Жаір Болсонару повідомив, що має негативний результат тесту на коронавірус. У Twitter він розмістив своє фото з упаковкою гідроксихлорохіну, ефективність проти COVID-19 якого не була науково доведена.

Понад 80 тисяч людей померли від COVID-19 у Бразилії

Понад 80 тисяч людей померли від COVID-19 у Бразилії 21.07.2020

Жертвами коронавірусу у Бразилії офіційно стали більше 80 тисяч людей. Останнім часом у країні щодня реєстрували близько тисячі смертей. Всього у Бразилії підтвердили більше 2,1 мільйона інфікувань.
У президента Бразилії підтвердили зараження коронавірусом

У президента Бразилії підтвердили зараження коронавірусом 07.07.2020

В останні місяці Жаір Болсонару вже тричі проходив тест на коронавірус. Він запевнив, що попри зараження почувається добре.
Болсонару мав симптоми COVID-19, чекає на результати тесту

Болсонару мав симптоми COVID-19, чекає на результати тесту 07.07.2020

Президент Бразилії Жаір Болсонару мав симптоми COVID-19, зараз він чекає на результати тесту на коронавірус.
Коронавірус в Бразилії: Болсонару заветував закон про обов'язкове носіння масок

Коронавірус в Бразилії: Болсонару заветував закон про обов'язкове носіння масок 04.07.2020

Президент Бразилії знову показав своє ставлення до коронавірусу - він вважає, що не обов'язково носити маски в магазинах, школах, університетах, церквах тощо. Утім, залишає масочний режим в автобусах і таксі.
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