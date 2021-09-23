 Пів мільйона доз подарованої Україні вакцини від COVID-19 можуть опинитися на смітнику? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.10.2021

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Україна

Пів мільйона доз подарованої Україні вакцини від COVID-19 можуть опинитися на смітнику?

Термін придатності понад 1,3 мільйона доз вакцини від COVID-19, яку Німеччина передала Україні наприкінці серпня як гуманітарну допомогу, спливає наприкінці жовтня.

Низка країн ЄС подарували Україні вакцину виробництва AstraZeneca, оскільки попит на неї виявився нижчим, ніж на інші схвалені в Євросоюзі препарати

Окремі країни ЄС подарували Україні вакцину виробництва AstraZeneca

"З початку пандемії Німеччина солідарно стоїть пліч-о-пліч з Україною", - з такими словами 21 серпня посольство Німеччини в Україні повідомило про передачу Україні 1,5 мільйона доз вакцини виробництва шведсько-британської фармакомпанії AstraZeneca як гуманітарної допомоги. Вартість вакцини, яку посолка Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) особисто передала міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку, становить близько 6 мільйонів євро, зазначалося у повідомленні.

Термін придатності вакцини AstraZeneca - шість місяців. Однак потрапила вона до України після того, як пролежала на складах кілька місяців через брак попиту і надлишок вакцин у Німеччині. "Про закінчення терміну придатності Україна була заздалегідь попереджена. Кількість пожертвуваних доз була у двосторонньому порядку заздалегідь верифікована з урахуванням можливостей української системи охорони здоров'я", - зазначили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я Німеччини у відповідь на запит DW, вказуючи на те, що українська сторона отримала саме стільки доз, скільки вважала за можливе використати. 

Як повідомив 4 жовтня у відповіді на запит DW Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, термін придатності 1 мільйона 368 тисяч доз переданої Німеччиною вакцини спливає 31 жовтня. Ще 144 тисяч доз - 30 листопада. Статистика МОЗ щодо перебігу вакцинації, доступна на сайті РНБО, дає підстави припускати, що значна частина німецької гуманітарної допомоги може не бути використана своєчасно.

Використана лише третина

У період з 23 серпня по 3 жовтня було використано близько 473 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Таким чином, у середньому використовується близько 95 тисяч доз цієї вакцини на тиждень. Якщо вакцинація препаратом від AstraZeneca триватиме такими самими темпами, до кінця жовтня буде використано загалом близько 850 тисяч доз. Отже, якщо динаміка не зміниться, можна припустити, що МОЗ доведеться утилізувати близько пів мільйона доз вакцини, яку отримали від Німеччини як гуманітарну допомогу.

Крім 1,5 мільйона доз AstraZeneca від Німеччини, Україна, як повідомили у Центрі громадського здоров'я, отримала наприкінці серпня ще 250 тисяч доз препарату цього виробника як гуманітарну допомогу від Австрії. Про термін придатності цієї вакцини у відповіді на запит DW не повідомили.

"Спершу вакцину, в якої спливає термін придатності"

"Медичні працівники, які здійснюють вакцинацію населення, працюють за правилами - першою використовувати ту вакцину, термін придатності якої спливає", - запевнили у відповіді на запит DW у Центрі громадського здоров'я. Відомство зазначає, що "нинішні темпи вакцинації дають надію, що вакцини будуть використані". Добові кількості щеплень, як наголошує Центр громадського здоров'я, сягають від 120-130 тисяч доз у будні до 50 тисяч доз у вихідні.

Водночас, щотижнева статистика на сайті РНБО свідчить про те, що, починаючи з 23 серпня, частка використання вакцини від AstraZeneca становить від 5 до 15 відсотків серед загальної кількості використаних вакцин. Найбільш активно - з часткою пересічно у 45-50 відсотків - використовується вакцина Pfizer/Biontech. При цьому, як зазначав МОЗ у вересні у повідомленні для преси, наприкінці минулого місяця спливав термін придатності у близько 34 тисяч доз  Pfizer/Biontech. Загалом у вересні було використано 1,6 мільйона доз цього препарату. Він надходить в Україну здебільшого одразу зі складів виробника, термін придатності становить до дев'яти місяців. Утім, препарат потребує складної логістики - він має зберігатися за температури ніжче мінус 60 градусів за Цельсієм. 

У МОЗ не відповіли на запитання DW, у чому відомство вбачає причину низьких показників використання вакцини виробництва AstraZeneca

У МОЗ не відповіли на запитання DW, у чому відомство вбачає причину низьких показників використання вакцини виробництва AstraZeneca.

Китайська вакцина з найдовшим терміном придатності

До середини вересня в Україні також активно використовувався препарат від Moderna. Однак навіть коли ця вакцина на складах МОЗ закінчилася, частка AstraZeneca збільшилася не так сильно, щоби наблизитися до показників використання інших вакцин. Значно активніше, ніж AstraZeneca, в Україні використовується китайська вакцина Coronavac з часткою 27-30 відсотків протягом вересня і на початку жовтня. Термін придатності китайської вакцини, як зазначено у Державному реєстрі лікарських засобів, становить два роки.

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Тим не менше, у МОЗ наполягають, що роблять все, щоб використовувати вакцини раціонально. "Ризик невикористання вакцини існує завжди. Проте чітке планування графіків вакцинації та роботи пунктів, починаючи з пункту щеплення і закінчуючи національним рівнем, зводить до мінімуму такі ризики", - йдеться у відповіді Центрі громадського здоров'я на запит DW. У відомстві не відповіли на запитання про те, чому в Україні наразі активніше використовується вакцина Coronavac, ніж AstraZeneca, хоча китайська вакцина має значно довший термін придатності.

Невизнана в ЄС вакцина

Вакцина Coronavac має попереднє схвалення від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Водночас, Європейська служба лікарських засобів EMA досі не дала "зелене світло" китайському препарату, хоча розпочала вивчення його властивостей ще у травні. Це означає, що у країнах ЄС, які окремим рішенням не зробили виняток для щеплених Coronavac, у щеплених китайською вакциною українців, можуть виникнути труднощі. У більшості країн спільноти вимагають для допуску на громадські заходи або у ресторани чи спортивні заклади довідку про вакцинацію одним з визнаних ЕМА препаратів або довідку про негативний тест на COVID-19. Зокрема, у Німеччині, експрес-тест на антиген коштує у лабораторіях від 20 до 40 євро.

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    Автор: Монір Ґаеді, Валерій Сааков


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