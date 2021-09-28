 В Україні на складах - понад 11 мільйонів доз вакцин від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2021

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Новини

В Україні на складах - понад 11 мільйонів доз вакцин від коронавірусу

Термін придатності понад 35 тисяч доз вакцин від коронавірусу в Україні закінчується вже за два дні, повідомили в МОЗ.

В Україні спливає термін придатності понад 35 тисяч доз вакцин проти коронавірусу

В Україні спливає термін придатності понад 35 тисяч доз вакцин проти коронавірусу

В Україні нині в наявності 11,457 мільйона доз вакцин від коронавірусу різних виробників, повідомило у вівторок, 28 вересня, міністерство охорони здоров'я (МОЗ) інформагенції "Інтерфакс-Україна". У 35676 доз термін придатності закінчується вже 30 вересня.

Як уточнили в МОЗ, на даний час на національному, регіональних і місцевих складах у наявності 6,9 мільйона доз вакцини CoronaVac, понад 1,6 мільйона доз Comirnaty (BioNTech/Pfizer) і 2,7 мільйона - AstraZeneca. Термін придатності 30 вересня закінчується, зокрема, у 1640 доз вакцини AstraZeneca і 34036 доз BioNTech/Pfizer. Термін придатності до 31 жовтня - у 1,604 мільйона доз вакцини AstraZeneca і 5772 доз BioNTech/Pfizer.

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На даний час в Україні роблять в середньому 107 тисячщеплень за добу, проте "вже зараз спостерігається нарощування темпів". "З моменту оголошення "жовтого" рівня епіднебезпеки кількість введення перших доз вакцини від COVID-19 зросла майже на 25 відсотків", - повідомили в МОЗ.

У будні дні вакциною виробництва BioNTech/Pfizer, зокрема, проводять у середньому 60-80 тисяч щеплень, вакциною AstraZeneca - близько 25 тисяч щеплень. У відомстві зазначили, що вживають всіх заходів для того, щоб раціонально використовувати наявні вакцини. "Це стосується схвалення рішення про ввезення вакцини на територію України відповідно до темпів вакцинації, наявності цих препаратів і термінів їхньої придатності. Також, для запобігання псуванню, першою використовується вакцина з коротким проміжком до терміну придатності", - повідомили в міністерстві.

У МОЗ також зазначили, що зараз в Україні вивчається питання ревакцинації шляхом введення підсиленої (бустерної) дози або вибору моделі повторного проведення курсу щеплення.

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