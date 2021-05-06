Добровільно чи примусом? Як країни ЄС стимулюють вакцинуватися від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України не втомлюється агітувати на користь щеплення від COVID-19 на тлі доволі кволої кампанії з вакцинації. "Якщо ви хочете вберегти себе від важкого перебігу, госпіталізації та смерті- зробіть щеплення вже сьогодні”, - цитує 21 вересня заяву головного санітарного лікаря країни Ігоря Кузіна сайт МОЗ. За даними відомства, понад 98 відсотків госпіталізованих із COVID-19 в Україні за останні три місяці - невакциновані. Схожу статистику госпіталізації наводять і державні органи багатьох країн світу, унаочнюючи ефективність захисту від важкого перебігу хвороби.

Попри заклики МОЗ і наявність вакцини в усіх регіонах кампанія з вакцинації проходить в Україні кволо. Станом на 20 вересня однією дозою було вакциновано близько 6,3 мільйона українців. Двома дозами - 5,1 мільйона осіб (за підрахунками порталу Our World in Data це близько 12 відсотків населення, українські джерела наводять цифру у 12,5 відсотка). Цей показник - значно нижчий, ніж середній по країнах Європейського Союзу, де двома дозами вакциновано близько 70 відсотків населення. Найактивніше вакцинуються у Португалії, де за даними ВООЗ, повністю вакцинувалися вже 8,3 мільйони осіб, або близько 82 відсотків дорослого населення. Одні з найвищих у ЄС показники, крім того, в Іспанії (76 відсотків повністю вакцинованих) і у Данії (74,5 відсотка).

Починаючи від рівня вакцинації у 70 відсотків населення, країни можуть розраховувати на колективний імунітет, кажуть фахівці. З наближенням зими і чергової імовірної хвилі захворюваності на COVID-19 уряди активізують вакцинацію, щоби уникнути переповнених лікарень. Країни-лідери вакцинації обійшлися без жодного примусу. Однак у низці країн ЄС влада вдається і до жорстких адміністративних заходів.

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Італія: на роботу - лише з тестом

В Італії вакциновано, за даними ВООЗ, вже 39,5 мільйонів осіб, або 65,8 відсотка населення. Аби встигнути до зими підвищити рівень вакцинації, уряд у Римі вдався до жорстких заходів. В Італіїдопускатимуть на робоче місце лише вакцинованих або тих, хто пред'явить негативний тест на COVID-19. Ця вимога діятиме, починаючи з 15 жовтня. При цьому уряд, як пишуть місцеві ЗМІ, не пристав на вимогу профспілок зробити тести на коронавірусну хворобу безкоштовними, встановивши лише граничні ціни на них - 15 євро за антиген-тест для дорослих, 8 - для дітей.

Тих, хто не ходитиме на роботу через відсутність довідки про вакцинацію, роботодавці зможуть відправляти у неоплачувану відпустку. Для держслужбовців неоплачувана відпустка починатиметься після п'яти днів відсутності на роботі. Роботодавцям, які не перевірятимуть наявність довідок про вакцинацію, загрожує штраф до 1500 євро.

Наявність сертифікату про вакцинацію діє і в низці сфер громадського життя. Зокрема, у школах та університетах. З 1 вересня невакциновані викладачі мають раз на 48 годин пред'являти негативний тест на коронавірусну хворобу. Інакше після п'яти днів вони вимушені йти у неоплачувану відпустку.

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Франція: примусова вакцинація для персоналу медзакладів

Повністю вакциновано близько 64 відсотків французів. Влада країни вважає, що прикладом для решти громадян мають бути передовсім медики, значна частина яких ще влітку залишалася, утім, невакцинованою. З липня всіх медичних працівників - як у лікарнях, так і у лікарських практиках - зобов'язали вакцинуватися. Станом на середину вересня були щеплені близько 84 відсотків співробітників. Того, хто до 15 вересня не отримав першу дозу або до 15 жовтня не отримає другу, буде звільнено. Згідно з даними опитувань, які наводять ЗМІ, такі жорсткі заходи щодо персоналу у сфері охорони здоров'я підтримують три чверті французів. Водночас, тисячі людей щовихідних виходили на акції протесту у Парижі проти примусової вакцинації. Уряд, утім, залишився непохитним. Крім медиків, вакцинація є обов'язковою і для низки інших професій. Зокрема, для співробітників будинків для літніх людей, а також для поліцейських і пожежників.

Активні дії уряду, схоже, мають ефект - кампанія з вакцинації наприкінці літа отримала "друге дихання", у середині вересня принаймні першу дозу отримали вже 86 відсотків французів віком понад 12 років.

Греція: вакцинація або тест до двох разів на тиждень

Схожу жорстку позицію щодо вакцинації медиків має і уряд в Афінах. Співробітники лікарень та інший медичний персонал мали час повністю вакцинуватися до першого вересня. Як повідомляють інформаційні агенції з посиланням на місцеві ЗМІ, невакцинованими залишилися близько 10 відсотків персоналу лікарень - передовсім молодший медперсонал або прибиральники. Після першого вересня невакцинованих не допускали на роботу без виплати зарплатні з можливістю негайного звільнення. На момент запровадження обов'язкової вакцинації кількість скептиків щодо вакцинації, як пишуть ЗМІ, оцінювалася приблизно у 20 відсотків. Однак протести проти цих заходів залишились поодинокими і нечисельними. Крім медперсоналу, обов'язковою є вакцинація для співробітників будинків для літніх людей.

Решта робітників, якщо не вакциновані, для роботи в офісі або для занять в університетах, а також школярі віком від 12 років муситимуть раз на тиждень пред'являти результати тесту на COVID-19. У деяких сферах, таких як туризм, культура або ЗМІ, - двічі на тиждень. Вартість експрестестів уряд обмежив 10 євро. У Греції повністю вакциновані близько 57 відсотків населення.

Німеччина: примус light

Як правило, приписи щодо протидії COVID-19 у Німеччині ухвалюються на рівні федеральних земель. Обов'язкової вакцинації для окремих професій у Німеччині поки немає. Зазвичай для доступу на масові заходи, у басейни, тренажерні зали або у заклади харчування кожен може пред'явити на вибір довідку про вакцинацію, довідку про те, що вже перехворів на COVID-19, або довідку про щеплення. Дедалі більше федеральних земель останнім часом дозволяють власникам ресторанів, спорт-клубів чи організаторам заходів дозволяти вхід лише вакцинованим чи одужалим, тоді на них не поширюється низка вимог щодо максимальної кількості відвідувачів, мінімальної дистанції чи маскового режиму. Водночас кількість тих, хто ходитиме у громадські місця, пред'являючи результати тесту, імовірно, з жовтня і так суттєво скоротиться. Адже федеральний уряд влітку ухвалив рішення, що можливість безкоштовних сертифікованих тестів для всіх діятиме лише до кінця вересня. А тести у Німеччині - задоволення недешеве: антиген-тест коштує від 18 до 40 євро, а ПЛР може бути навіть дорожчим за 100 євро. У Німеччині повністю вакциновано близько 63 відсотків населення.

Щоб заохотити людей до щеплень, у деяких містах Німеччини їздять такі "вакцинувальні автобуси"

Болгарія: менше вакцинованих - вища смертність

Найнижчий показник у Євросоюзі за кількістю вакцинованих - у Болгарії. Тут досі зробили щеплення лише близько 15 відсотків дорослого населення. Вакцина доступна всім - міністерство охорони здоров'я проводить акції з вакцинації у громадських місцях, аби лише заохотити людей. Утім, скепсис серед населення залишається високим навіть серед освітян і лікарів, визнають урядовці. "Будь-який обов'язок, який ми покладемо на людей, мусить мати певний рівень суспільної підтримки. Але у Болгарії немає суспільної підтримки обов'язкової вакцинації. Спроби запровадити обов'язкову вакцинацію будуть просто провальними", - визнав міністр освіти Ніколай Денков, слова якого наводить німецька телерадіокомпанія ARD.

Зворотною стороною медалі для Болгарії є високі показники смертності від COVID-19. За даними американського Університету Джонса Гопкінса, летальними у цій країні є 4,2 відсотка зафіксованих інфекцій. Це - найвищий у ЄС показник. Гірша ситуація в Європі лише у Боснії і Герцеговині (4,5 відсотка). У цій країні повністю вакциновано 13 відсотків населення.