В Україні за добу від коронавірусу померли 137 людей

Добовий приріст летальних випадків від або з в Україні становить 137, повідомляє міністерство охорони здоров'я у вівторок, 21 вересня. Загальна кількість померлих від коронавірусу в країні зросла таким чином до 55056.

Також протягом доби, що минула, в Україні зареєстрували понад 5,1 тисячі нових випадків заражень коронавірусом, понад тисячу людей госпіталізували.

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Більшість померлих з COVID-19 - невакциновані

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що понад 99 відсотків смертей від наслідків коронавірусу зафіксовано серед тих людей, хто не був вакцинований проти вірусу.

"На сьогодні COVID-19 - це пандемія невакцинованих людей. Ми зробили аналіз, що відбувається в країні з 15 червня по 15 вересня... 99,2 відсотка летальних випадків - це невакциновані люди, які були госпіталізовані та втратили своє життя", - сказав Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV 20 вересня.

У МОЗ допускають запровадження обов'язкової вакцинації

У зв'язку з цим Ляшко не виключив запровадження в Україні обов'язкової вакцинації від COVID-19. "Припускаю", - цитує "Інтерфакс-Україна" відповідь Ляшка на запитання ведучого, чи допускає він обов'язкову вакцинацію.

Міністр зазначив, що наразі в Україні вакцинація добровільна, проте уряд не виключає певних зміни. "Питання можливості введення певних категорій професій до складу декретованих також розглядається. Це контингент, який може приходити на роботу після проходження повного курсу вакцинації проти певних інфекційних хвороб. Такі варіанти розглядаються, але ми взяли досвід ЄС і США: коли запроваджують обмеження, але вони не працюють для вакцинованих", - уточнив Ляшко.

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Лише п'ять мільйонів українців щеплено повністю

При цьому станом на понеділок, 20 серпня, згідно з даними МОЗ України, лише близько 5,1 мільйона осіб в Україні отримали дві дози вакцини проти коронавірусу. Загалом в країні від початку кампанії з вакцинації було зроблено майже 11,5 мільйона щеплень від COVID-19.