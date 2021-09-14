Коронавірус: Закарпаття переходить у "жовту" зону з 20 вересня

Закарпатська область переходить у "жовту" зону епідемічної небезпеки з 20 вересня. Про це у вівторок, 14 вересня, повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Анатолій Полосков. "Ситуація із захворюваністю на COVID-19 істотно погіршується. З наступного тижня Закарпаття буде віднесено до "жовтого" рівня небезпеки", - написав він у Facebook.

За словами Полоскова, працювати зможуть тільки ті навчальні заклади, де вакциновано 80 відсотків або більше персоналу однією або двома дозами вакцини. Ті заклади, де частка вакцинованого персоналу менша, буде закрито на карантин.

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Наразі у п'ятьох територіальних громадах Закарпатської області всі школи забезпечили понад 80 відсотків щеплень свого персоналу. У двох громадах залишилося по одній школі, де цей рівень вакцинації ще не досягнутий, а у 21 громаді не забезпечено необхідного рівня вакцинації в жодній школі.

Після встановлення "жовтого" рівня небезпеки усі без винятку школярі в цій 21 громаді будуть перебувати вдома.