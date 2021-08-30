 Рада ЄС скоротила перелік країн ″зеленої″ зони: Україна досі в списку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Рада ЄС скоротила перелік країн "зеленої" зони: Україна досі в списку

У Євросоюзі знову скоротили список країн, з яких мають пускати будь-яких подорожувальників, незалежно від мети поїздки та їхньої вакцинації. Україна поки залишилася у "зеленому" списку.

Рада ЄС скоротила перелік країн зеленої зони, але Україну залишила

Українці поки що зможуть без обмежень в'їздити до ЄС

Рада Євросоюзу переглянула список третіх країн, з яких в'їзд на територію Шенгенської зони має бути дозволеним для всіх. З нього викреслили шість країн, а додали одну. Україна залишилася у переліку. Рада ЄС погодила це рішення у четвер, 9 вересня, про що повідомили у пресслужбі інституції.

Зі списку країн з низьким рівнем поширення коронавірусу прибрали Азербайджан, Албанію, Бруней, Вірменію, Сербію та Японію. Натомість до нього внесли Уругвай.

Новий перелік, у якому тепер 13 країн, включно з Україною, почав діяти з 9 вересня. З цього дня країнам ЄС і Шенгенської рекомендовано пускати на свою територію усіх жителів країн з цього списку, незалежно від мети подорожі.

Чи слідувати цій рекомендації - вирішує кожна держава-член Євросоюзу самостійно. Цей перелік переглядають один раз на два тижні.

Щеплених від коронавірусу осіб мають пускати до Шенгену з будь-яких країн. Утім, які саме вакцини дозволяють подорожувати до ЄС, вирішує також кожна країна самостійно.

Нагадаємо, 6 вересня головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що Україна найближчим часом вийде з "зеленого" рівня епідемічної небезпеки та перейде у "жовтий".

Згідно з даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) від 9 вересня, в Україні зареєстровано майже 53 випадки нових заражень на коронавірус на 100 тисяч населення протягом останніх двох тижнів. Один з критеріїв перебування у "зеленому" списку Ради ЄС - кількість нових заражень не має перевищувати 75 на 100 тисяч населення протягом 14 днів.

Україну внесли у "зелений" список у липні цього року.

Дивитись відео 05:34

Сертифікат замість безвізу: усе, що потрібно знати українцям (06.07.2021)

Також за темою

February 8, 2021, Freising Bei Muenchen, Bavaria, Germany: The entry/reentry area of the Munich International Airport where arrivals to Germany are recorded. The Bavarian Interior Ministry in collaboration with the German Federal Police (Bundespolizei) and the Grenzpolizei (Border Police) held a presentation on their roles in fighting the Corona pandemic at airports. Part of the strategy to prevent the importation of the novel Coronavirus, particularly the mutant variants prevalent in South Africa, the United Kingdom, and Brazil involves the DEA Digital Entry Regulation, testing at the airports, quarantine, and an agreement from airlines to not transport passengers from risk areas. (Credit Image: Â© Sachelle Babbar/ZUMA Wire

ЄС оновив список країн, жителям яких полегшено в'їзд 30.08.2021

Євросоюз викреслив з цього списку США, Ізраїль, Косово, Ліван, Чорногорію та Північну Македонію. У ньому залишаються 18 країн і територій, серед яких й Україна.

26/06/2021*** Touristen halten sich am Strand von Arenal in Palma de Mallorca auf. Die Maskenpflicht wurde in Spanien erheblich gelockert. Mund-Nasen-Schutz muss im Freien nicht mehr immer und überall getragen werden.

Рада ЄС рекомендувала країнам ЄС пускати туристів з України 15.07.2021

Рада ЄС додала Україну до списку країн, із яких рекомендує дозволити впускати до Євросоюзу туристів. Рекомендація Ради ЄС не є обов'язковою для урядів країн-членів ЄС.

Turkey. Tourists in Amara Club Marine hotel. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Пандемія COVID-19: Туреччина зарано повернулася до нормального життя? 09.07.2021

Влада Туреччини зняла більшість протиепідемічних обмежень, аби оживити економіку, зокрема туризм. Лікарі виступають проти, побоюючись поширення нової мутації коронавірусу.

Реклама

Докладно

Певні групи ризику в Німеччині отримають третє щеплення від коронавірусу

Нові варіанти коронавірусу: кому потрібне третє щеплення

Через появу нових варіантів коронавірусу і зниження ефективності вакцин у багатьох країнах хочуть робити ревакцинацію.  

У ЄЦБ очікують подальше відновлення економіки в цьому та наступному роках

ЄЦБ покращив прогноз зростання ВВП Єврозони у 2021 році

Аналітики ЄЦБ переглянули свій економічний прогноз для Єврозони на поточний рік.  