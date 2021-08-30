Рада ЄС скоротила перелік країн "зеленої" зони: Україна досі в списку

Рада Євросоюзу переглянула список третіх країн, з яких в'їзд на територію Шенгенської зони має бути дозволеним для всіх. З нього викреслили шість країн, а додали одну. Україна залишилася у переліку. Рада ЄС погодила це рішення у четвер, 9 вересня, про що повідомили у пресслужбі інституції.

Зі списку країн з низьким рівнем поширення коронавірусу прибрали Азербайджан, Албанію, Бруней, Вірменію, Сербію та Японію. Натомість до нього внесли Уругвай.

Новий перелік, у якому тепер 13 країн, включно з Україною, почав діяти з 9 вересня. З цього дня країнам ЄС і Шенгенської рекомендовано пускати на свою територію усіх жителів країн з цього списку, незалежно від мети подорожі.

Чи слідувати цій рекомендації - вирішує кожна держава-член Євросоюзу самостійно. Цей перелік переглядають один раз на два тижні.

Щеплених від коронавірусу осіб мають пускати до Шенгену з будь-яких країн. Утім, які саме вакцини дозволяють подорожувати до ЄС, вирішує також кожна країна самостійно.

Нагадаємо, 6 вересня головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що Україна найближчим часом вийде з "зеленого" рівня епідемічної небезпеки та перейде у "жовтий".

Згідно з даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) від 9 вересня, в Україні зареєстровано майже 53 випадки нових заражень на коронавірус на 100 тисяч населення протягом останніх двох тижнів. Один з критеріїв перебування у "зеленому" списку Ради ЄС - кількість нових заражень не має перевищувати 75 на 100 тисяч населення протягом 14 днів.

Україну внесли у "зелений" список у липні цього року.