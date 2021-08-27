 Коронавірус: Україна найближчим часом перейде в ″жовту″ зону - Кузін | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2021

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Коронавірус: Україна найближчим часом перейде в "жовту" зону - Кузін

Україна найближчим часом вийде із "зеленого" рівня епіднебезпеки та перейде в "жовту" зону, попереджає головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Ігор Кузін

Ігор Кузін (архівне фото)

Україна найближчим часом вийде із "зеленого" рівня епіднебезпеки у зв'язку з погіршенням епідситуації зCOVID-19 у країні. Про це у понеділок, 6 вересня, в ефірі програми "Сніданок з 1+1" заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Ситуація дійсно погіршується в більшості областей. Найближчим часом країна вийде із "зеленої" зони, ми будемо вимушені запровадити "жовту" зону. Будуть більш жорсткі обмеження щодо відвідування масових заходів, спортзалів", - сказав Кузін, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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При цьому, за словами Кузіна, локдауну в Україні слід очікувати не раніше за листопад. Нагадаємо, що "зелений" і "жовтий" рівні епіднебезпеки запроваджують одночасно на всій території України, "помаранчевий" і "червоний" визначають для окремих регіонів. 

"Жовтий" рівень встановлюється згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативою міністра охорони здоров'я, якщо протягом трьох днів поспіль на всій території України наявна одна з наступних ознак: кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищуватиме 75; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становитиме понад 4 відсотки; кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тестувань на антиген протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення буде менше ніж 300; за наявності підстав для встановлення "червоного" рівня епіднебезпеки на території принаймні одного регіону.

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У "жовтій" зоні заборонено проводити масові заходи за участі більш ніж однієї людини на чотирьох квадрантих метрах площі будівлі або території, заборонена заповненість кінозалів і залів інших закладів культури понад 50 відсотків місць, заповненість спортзалів і фітнес-центрів має становити не більше ніж одна людина на 10 квадратних метрів. Водночас обмежень щодо часу роботи закладів немає.

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