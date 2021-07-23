В Україні понад 80 відсотків померлих від COVID - старші 60 років

В Україні понад 80 відсотків усіх померлих, в яких підтвердили зараження коронавірусом, - люди старші 60 років, повідомило у вівторок, 17 серпня, міністерство охорони здоров'я на сторінці у соцмережі Facebook. За даними міністерства, станом на 14 серпня з підтвердженим інфікуванням коронавірусом в Україні померли 53255 людей, з них 43566 - віком понад 60 років.

"Це ще одне свідчення того, що люди похилого віку перебувають у зоні високого ризику щодо коронавірусної хвороби. Причому чим старша людина, тим вищий цей ризик", - зазначили в МОЗ.

Так, частка людей віком 60-69 років серед померлих становить 29 відсотків (15533), а людей віком від 70 років - 52 відсотки (28033).