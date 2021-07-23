 В Україні понад 80 відсотків померлих від COVID - старші 60 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Україні понад 80 відсотків померлих від COVID - старші 60 років

Чим старша людина, том вищий ризик померти при зараженні коронавірусу, кажуть у міністерстві охорони здоров'я України.

Більшість померлих від коронавірусної хвороби в Україні - люди похилого віку

Більшість померлих від коронавірусної хвороби в Україні - люди похилого віку

В Україні понад 80 відсотків усіх померлих, в яких підтвердили зараження коронавірусом, - люди старші 60 років, повідомило у вівторок, 17 серпня, міністерство охорони здоров'я на сторінці у соцмережі Facebook. За даними міністерства, станом на 14 серпня з підтвердженим інфікуванням коронавірусом в Україні померли 53255 людей, з них 43566 - віком понад 60 років.

"Це ще одне свідчення того, що люди похилого віку перебувають у зоні високого ризику щодо коронавірусної хвороби. Причому чим старша людина, тим вищий цей ризик", - зазначили в МОЗ. 

Так, частка людей віком 60-69 років серед померлих становить 29 відсотків (15533), а людей віком від 70 років - 52 відсотки (28033).

Дивитись відео 07:39

Обов’язкова вакцинація: немає щеплення - немає зарплати? (15.07.2021)

DW.COM

В Україну загалом доставили майже 12 мільйонів доз вакцин від коронавірусу - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що до кінця літа в Україні можна буде зробити 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу. Наразі у країні вакциновано два мільйони людей.  

Також за темою

24.06.2021, Borkwalde, Brandenburg, Auf verschiedenen Corona Modellen liegen griechische Buchstaben.

Коронавірус в Україні: дельта-тести в Києві і рекорд щеплених за добу 23.07.2021

У Києві з'явилися клінічні тести для виявлення дельта-варіанта коронавірусу. Тим часом в Україні від коронавірусу вже повністю щеплені понад 1,6 мільйона осіб.

A Ukrainian tourist walks in the arrival hall of the Internatioanal Boryspil airport outside Kiev after his plane landed from China on January 30, 2020. - The first out of four special flights will be held on January 30, 2020 in order to evacuate hundreds of Ukrainian tourists from China as a deadly coronavirus outbreak grows. With no regular flights between Ukraine and China, two Ukrainian airlines, SkyUp and Ukraine International Airlines, provide charter transportation for holidaymakers to the seaside resort of Sanya on the Hainan island, but they announced a suspension of transportation after the epidemic has killed more than 130 people and spread around the world. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP) (Photo by SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)

МОЗ України пропонує самоізоляцію для невакцинованих, які в'їжджають в країну 19.07.2021

Люди, які в'їжджатимуть до України без щеплень від COVID-19, повинні відбути 14 днів самоізоляції, пропонують у МОЗ. Цей термін можна скоротити після негативного ПЛР-тесту. Українців до 18 років це не стосуватиметься.

Israelis receive a Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine from medical professionals at a coronavirus vaccination center set up on a shopping mall parking lot in Givataim, Israel, during a nationwide lockdown to curb the spread of the virus, Thursday, Feb. 4, 2021. Along with the impressive speed of its vaccination campaign, Israel is discovering its limits. Even after inoculating over one-third of its population, the country remains stuck in a tight lockdown as it grapples with imported variants of the virus. (AP Photo/Oded Balilty)

Ізраїль заявив про зниження ефективності вакцин через дельта-варіант 06.07.2021

Ефективність вакцини Biontech/Pfizer для запобігання зараженню коронавірусом знизилася з майже 96 до 64 відсотків. Але вона все ще захищає від складного перебігу хвороби.

Реклама

Докладно

Кримська платформа - можливість підтримати формат постійної координації між Україною та іншими державами щодо невизнання анексії Криму

Кримська платформа: як повертати півострів (відео)

Володимир Зеленський ініціював Кримську платформу для повернення анексованого РФ півострова. Які ризики для України?  

фірма BioNTech стала двигуном економіки Німеччини

Як фірма BioNTech стала двигуном економіки Німеччини

Всесвітній успіх мРНК-технології прискорив зростання ВВП Німеччини і розробку ліків від раку і вакцини від малярії.  