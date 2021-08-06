В Україні щепили від COVID-19 понад 170 тисяч осіб за добу

В Україні за минулу добу було вакциновано рекордні 170 602 людини від коронавірусу. З них першу дозу отримали 101 550 людей, а другу, тобто тепер вони повністю імунізовані, - 69 052 людини. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) у Telegram.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 055 092 людини, з них отримали одну дозу - 4 055 090 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 353 218 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 408 308 щеплень", - йдеться у повідомленні МОЗ.

Напередодні МОЗ інформувало про попередній рекордний показник щеплень від коронавірусу за добу - 167 383. Одну дозу отримали 98 447 людей, а повністю імунізовані - 68 936 людей.

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Кількість нових заражень

За минулу добу в Україні офіційно виявили 1054 зараження коронавірусом, госпіталізовано 534 пацієнтів, 20 людей померли від ускладнень, викликаних хворобою.

Найбільше заражень підтвердили у Києві (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях. Попередньої доби в Україні зафіксували 1081 зараження, а днем раніше 1052 випадки інфікування коронавірусом.

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