Пандемія COVID-19: чи стане вакцинація в Україні обов'язковою

Лише трохи більше п'яти відсотків населення України є на цей момент повністю вакцинованими від коронавірусу. Цього очевидно замало для того, аби запобігти новому сплеску пандемії COVID-19 восени, коли знову все відбуватиметься переважно в приміщеннях. Крім того, з'явився ще один фактор - дельта-варіант, який є значно заразнішим за попередні варіанти коронавірусної інфекції.

Новації для шкіл

У міністерстві охорони здоров'я України (МОЗ) вже зараз розмірковують над тим, як організувати за таких умов, наприклад, роботу шкіл. Так, МОЗ анонсувало, що у випадку погіршення епідеміологічної ситуації, повноцінно працювати зможуть лише ті навчальні заклади, де більшість вчителів вакциновано.

"Важливою інновацією стає робота навчальних закладів в умовах карантину. В разі виходу регіону із зеленої зони епідеміологічної небезпеки, тобто потрапляння у жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідеміологічної небезпеки, задля того, щоб заклад продовжив роботу, йому необхідно мати як мінімум 80 відсотків повністю вакцинованих працівників", - зауважив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання уряду наприкінці липня.

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Педагоги не горять бажанням вакцинуватися

Можна собі уявити, що батьки дітей шкільного віку лише вітатимуть таку урядову ініціативу, оскільки це знімає проблему догляду за дитиною та організацію онлайн-навчання під час карантину. "Це хороша новина, що буде можливість вчитися, оскільки в карантин я змушена працювати, дочку немає вдома з ким залишати під час дистанційного навчання", - каже Лілія Хижова, донька якої ходить до третього класу.

Натомість самі вчителі не такі оптимістичні щодо цього. "Не сказав би, що педагоги горять бажанням вакцинуватися. Хтось аргументує тим, що вже хворів, хтось боїться, хтось чекає на іншу вакцину", - каже Андрій Закалюк, директор ліцею "Львівський", що у Львові. Він розповідає, що своїм прикладом намагався мотивувати колег щеплюватися проти COVID-19. "Зробив все, аби співробітники знали про переваги і необхідність щеплення", - каже директор ліцею.

За словами Закалюка, вакцини від коронавірусу доступні для освітян - на території самого ліцею працює один з мобільних центрів вакцинації, але охочих щепитися не так і багато. Як повідомив директор львівського ліцею, в його навчальному закладі поки що вакциновано лише 15-20 відсотків співробітників. "Це добровільний вибір кожної людини. На жаль, на це у мене немає важелів впливу", - визнає Закалюк.

Директор ліцею "Львівський" схвалює ініціативу уряду, що під час загострення епідеміологічної ситуації зможуть працювати школи, де вакциновано 80 відсотків працівників, однак вважає, що це доречно, лише тоді, якщо регіон перебуває у "червоній" зоні. "Але навіщо така вимога, якщо регіон у "помаранчевій" чи "жовтій" зоні? Ми ж минулий рік працювали, коли були у "помаранчевій" і "жовтій" зоні. Що змінилося? Як ще пояснювати людям? За такої умови вимога вакцинуватися вчителям схожа на якийсь непрямий примус", - обурюється Закалюк.

Він побоюється, що така позиція урду може спровокувати конфлікт між батьками, які хочуть, аби діти відвідували навчальний заклад і вчителями, які не готові з тих чи інших причин робити щеплення проти COVID-19. "Чому такі умови з відсотком щеплених не застосовують для лікарів, які найбільше наражаються на небезпеку, а почали саме з учителів?", - запитує Закалюк.

Не тільки школи?

Але обмеження можуть торкнутися не тільки педагогічних працівників. Нещовано голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький виступив за запровадження подібних обмежень і для інших сфер. "Аналогічні обмеження логічно запровадити для транспортників, підприємств громадського харчування та комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням. Хворий водій маршрутки інфікує аж ніяк не менше людей, ніж учитель", - написав у соціальній мережі Facebook Михайло Радуцький.

Натомість у МОЗ зазначають, що не збираються вводити обмеження для невакцинованих чи обов'язкової вакцинації, а називають це, навпаки, можливими послабленням для окремих категорій громадян працювати під час карантину. "Для вакцинованих працівників закладів громадського харчування, медпрацівників, педагогів будуть не обмеження, а послаблення. Ті, хто отримав вакцину, зможуть працювати, коли всі сидітимуть на карантині", - сказав DW керівник експертної групи з імунопрофілактики МОЗ України Сергій Литовка.

Тим часом у Дніпрі вже зобов'язали вакцинуватися проти коронавірусу працівників виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, закладів міської ради. Ті співробітники, які не вакцинуються до 15 жовтня, мають щотижня надавати довідку про відсутність коронавірусної хвороби. Від такого обов'язку звільняються тільки ті, в кого є відповідні медичні протипоказання до вакцинації, підтверджені документально.