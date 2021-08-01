Коментар: Досягнення колективного імунітету проти COVID-19 - нереалістична мета?

Спостерігати за всім цим просто сумно. В Німеччині спочатку охочим отримати щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 доводилося місяцями чекати на таку можливість. Тепер же медики чекають у центрах вакцинації на тих, хто хоче зробити щеплення, а тисячі доз вакцин опиняються у смітнику.
Низка федеральних земель, серед яких Гамбург, Берлін та Баден-Вюртемберг, уже заявили, що хочуть повернути федеральному міністерству охорони здоров'я зайві дози вакцин. Тисячі доз доведеться знищити, оскільки вибігли терміни їхньої придатності.
Те, що разом зі знищенням вакцин знищуються також мільйони євро платників податків, погано вже саме по собі. Але ще гіршим є те, що багато хто досі скептично ставиться до вакцинації. З метою досягнення колективного імунітету, яку було оголошено на початку кампанії вакцинації, можна вже поступово розпрощатися (у Німеччині станом на кінець липня понад 52 відсотка населення є повністю вакцинованими проти COVID-19. - Ред.).
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Суперечливі рекомендації
У такому сумному розвитку винен багато хто. І це не тільки ті, хто відмовляється від щеплення. Скептично налаштовані до вакцинації люди вказують на свої особисті свободи, але тим самим ризикують обмежити свободи суспільства загалом. Таке розуміння власних свобод за рахунок усього суспільства не має нічого спільного з ідеалами освіченого громадянина, які справедливо відстоює багато лібералів. Навпаки. Це свідчить, що люди свідомо миряться з тим, що в разі наступного локдауну доведеться знову обмежувати свободи для всього суспільства.
Оглядачка DW Астрід Пранґе де Олівейра
Але також суперечливі рекомендації щодо використання вакцини, виробленої компанією AstraZeneca, сприяли такому сумному розвитку. У той час як Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендує використовувати цю вакцину для всіх вікових груп, у Німеччині постійна комісія з вакцинації (Stiko) радить її лише людям, старшим за 60 років. А Данія взагалі повністю відмовилася використовувати вакцину AstraZeneca.
Ті ж, хто ухвалює політичні рішення в Німеччині, тим часом занурилися у виборчу кампанію. Знищення вакцин - це не та тема, яка б сюди пасувала. Ну а про тему обов'язкового щеплення за таких обставин навіть говорити годі.
Хоча цілком можливий інший підхід. Свідченням цьому слугує запровадження в сусідніх з Німеччиною європейських країнах обов'язкового щеплення для людей певних професій. В Італії, наприклад, із 25 травня проти коронавірусної інфекції мусять щеплюватися всі медичні працівники. Обговорюється також запровадження обов'язкової вакцинації для вчителів.
У Франції працівники лікарень та будинків для літніх людей повинні до 15 вересня довести, що вони вже щепилися. Також у Великобританії 16 червня уряд зобов'язав щеплюватися працівників будинків для людей похилого віку.
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Декадентські дебати
Для мене одним з уроків пандемії COVID-19 є розуміння того, що ідеологічні дискусії та політичні суперечки не рятують людські життя та не знешкоджують віруси. Натомість порятунок життів став можливим завдяки швидкій розробці вакцин. Здається, що завдяки таким науковим досягненням та міжнародній співпраці стало можливим взяти під контроль пандемію.
І тому знищення такої цінної вакцини видається ще більш прикрим. З огляду на страждання померлих від коронавірусної хвороби та їхніх родичів ми попри всі болісні невдачі не повинні впадати у відчай. Натомість необхідно продовжувати вакцинацію, продовжувати боротись за кожне людське життя та надалі вести неприємні дебати. І приймати рішення, а не уникати їх, щоб нарешті покласти край цій трагедії.
Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Туреччина: крутими стежками у гірські села
Для вакцинації жителів гірського регіону на південному сході Туреччини треба мати хорошу фізичну підготовку. Щеплення мешканців гірських сіл є вкрай важливою справою, наголошує лікарка Зейнеп Ералп. Тут люди часто живуть дуже тісно, й інфекція може швидко поширитися. Крім того, гірські жителі не особливо люблять ходити до лікарні. "Отже, ми повинні прийти до них", - каже Ералп.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Італія: крізь сніг і кригу
Старим часто буває складно самим дістатись центру вакцинації. У долині Майра, що простягнулась у західній частині італійських Альп зовсім неподалік французького кордону, медики ходять від будинку до будинку, аби зробити щеплення від коронавірусу тим, кому за 80.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Аляска: літаком на Юкон
Ця медсестра має в своєму багажу один єдиний резервуар, що містить кілька доз вакцин від коронавірусу. Її літак прямує до американського містечка Ігл, що на південному березі річки Юкон. У цьому містечку мешкає не більше 100 осіб. В багатьох програмах вакцинації корінні народи зараховані до пріоритетних груп. Часто вони живуть далеко від лікарень.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Колумбія: роз'яснювальна робота в Кордильєрах
Анселмо Тунубала миє руки перед тим, як зробити старій жінці щеплення. 49-річний лікар щодня ходить від поселення до поселення в горах на південному заході Колумбії. Він пояснює місцевим їхньою рідною мовою, чому важливо вакцинуватися. Тунубала належить до народності гуамбіа, як і його пацієнти. Вони скептично ставляться до щеплення й більше довіряють традиційній медицині та релігійним лідерам.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Мексика: багатогодинний піший марш
Майже чотири години знадобилось цим чоловікам та жінкам, аби пішки дістатись до відділеного містечка Нуева Колоніа, що в центральній Мексиці. Там їм зробили щеплення від коронавірусу. Ці люди належать до індіанського народу уічолі.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Бразилія: доволі хитка справа
Ольга Піментел причалила свій човен до катера мобільної бригади вакцинації. До муніципалітету Носа Сеньора Лівраменту, що на річці Ріу Негру в Бразилії, можна дістатись тільки по воді. "Прекрасно! І майже не боляче", - каже 72-річна жінка, посміхаючись. І наостанок вигукує: "Viva o SUS!" - "Хай живе система охорони здоров'я Бразилії!".
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Бразилія: щеплення при світлі свічок
Президент Бразилії, правий популіст Жаір Болсонару, тривалий час поширював скепсис щодо щеплення від коронавірусу. Але нарешті і в цій країні розгорнулася кампанія з вакцинації. Серед перших, кому роблять щеплення, - корінне населення й нащадки африканських рабів. До цієї групи належить і 70-річна Раймунда Ноната. В її селищі немає електромережі. Тому робити щеплення доводиться при світлі свічок.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Уганда: на щеплення на водному таксі
Жінці, що сидить у передній частині човна, вже зробили щеплення. Разом з донькою вона знову полишає острів Бвама - найбільший на озері Буніоні в Уганді. Й у цій центральноафриканській країні уряд намагається провести кампанію з вакцинації також у найвіддаленіших регіонах.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Зімбабве: складно прохідними шляхами
Тут хоча й обійшлося без човна, але долати водну перепону довелося. Шлях у селище Джарі в Зімбабве цій мобільній бригаді перекрила річка, що затопила дорогу. За даними відомства з охорони здоров'я Африканського Союзу (Africa CDC), досі лише менше одного відсотка населення Зімбабве повністю вакциновані проти коронавірусу - як і багато де, тут щеплення роблять першочергово медичному персоналу.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Японія: і тут є віддалені села
Японські міста належать до найбільших та найсучасніших у світі, але й у цій країні є маленькі віддалені села з кількома сотнями жителів. Кітааікі - одне з таких. До того, хто не може відвідати найближче місто, аби йому зробили щеплення, лікар приходить додому.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Індонезія: в супроводі охоронців
На початку січня кампанія з вакцинації розпочалася й в Індонезії. З міста Банда-Ачех мобільні бригади на човнах відправляються до віддалених островів. Вакцина, яку транспортують у портативних холодильниках, є настільки цінною, що для медиків довелося організувати охоронний супровід.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?
Індія належить до країн, котрі найбільше постраждали внаслідок пандемії. Всередині березня медики відвідали селище Бахакаджарі, що на річці Брахмапутра. Ці жінки прийшли, аби записатись у чергу на вакцинацію. Без масок, без соціальної дистанції - лишається лише сподіватись, що такі обставини не призвели до нових заражень коронавірусом.
Автор: Ута Штайнвер, Філіпп Белль