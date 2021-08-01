Коментар: Досягнення колективного імунітету проти COVID-19 - нереалістична мета?

Спостерігати за всім цим просто сумно. В Німеччині спочатку охочим отримати щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 доводилося місяцями чекати на таку можливість. Тепер же медики чекають у центрах вакцинації на тих, хто хоче зробити щеплення, а тисячі доз вакцин опиняються у смітнику.

Низка федеральних земель, серед яких Гамбург, Берлін та Баден-Вюртемберг, уже заявили, що хочуть повернути федеральному міністерству охорони здоров'я зайві дози вакцин. Тисячі доз доведеться знищити, оскільки вибігли терміни їхньої придатності.

Те, що разом зі знищенням вакцин знищуються також мільйони євро платників податків, погано вже саме по собі. Але ще гіршим є те, що багато хто досі скептично ставиться до вакцинації. З метою досягнення колективного імунітету, яку було оголошено на початку кампанії вакцинації, можна вже поступово розпрощатися (у Німеччині станом на кінець липня понад 52 відсотка населення є повністю вакцинованими проти COVID-19. - Ред.).

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Суперечливі рекомендації

У такому сумному розвитку винен багато хто. І це не тільки ті, хто відмовляється від щеплення. Скептично налаштовані до вакцинації люди вказують на свої особисті свободи, але тим самим ризикують обмежити свободи суспільства загалом. Таке розуміння власних свобод за рахунок усього суспільства не має нічого спільного з ідеалами освіченого громадянина, які справедливо відстоює багато лібералів. Навпаки. Це свідчить, що люди свідомо миряться з тим, що в разі наступного локдауну доведеться знову обмежувати свободи для всього суспільства.

Оглядачка DW Астрід Пранґе де Олівейра

Але також суперечливі рекомендації щодо використання вакцини, виробленої компанією AstraZeneca, сприяли такому сумному розвитку. У той час як Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендує використовувати цю вакцину для всіх вікових груп, у Німеччині постійна комісія з вакцинації (Stiko) радить її лише людям, старшим за 60 років. А Данія взагалі повністю відмовилася використовувати вакцину AstraZeneca.

Ті ж, хто ухвалює політичні рішення в Німеччині, тим часом занурилися у виборчу кампанію. Знищення вакцин - це не та тема, яка б сюди пасувала. Ну а про тему обов'язкового щеплення за таких обставин навіть говорити годі.

Хоча цілком можливий інший підхід. Свідченням цьому слугує запровадження в сусідніх з Німеччиною європейських країнах обов'язкового щеплення для людей певних професій. В Італії, наприклад, із 25 травня проти коронавірусної інфекції мусять щеплюватися всі медичні працівники. Обговорюється також запровадження обов'язкової вакцинації для вчителів.

У Франції працівники лікарень та будинків для літніх людей повинні до 15 вересня довести, що вони вже щепилися. Також у Великобританії 16 червня уряд зобов'язав щеплюватися працівників будинків для людей похилого віку.

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Декадентські дебати

Для мене одним з уроків пандемії COVID-19 є розуміння того, що ідеологічні дискусії та політичні суперечки не рятують людські життя та не знешкоджують віруси. Натомість порятунок життів став можливим завдяки швидкій розробці вакцин. Здається, що завдяки таким науковим досягненням та міжнародній співпраці стало можливим взяти під контроль пандемію.

І тому знищення такої цінної вакцини видається ще більш прикрим. З огляду на страждання померлих від коронавірусної хвороби та їхніх родичів ми попри всі болісні невдачі не повинні впадати у відчай. Натомість необхідно продовжувати вакцинацію, продовжувати боротись за кожне людське життя та надалі вести неприємні дебати. І приймати рішення, а не уникати їх, щоб нарешті покласти край цій трагедії.

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