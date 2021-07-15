 В Італії 99 відсотків смертей від COVID - серед не повністю вакцинованих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2021

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Новини

В Італії 99 відсотків смертей від COVID - серед не повністю вакцинованих

В Італії за останні півроку 99 відсотків померлих від COVID-19 становили не повністю вакциновані від коронавірусу особи.

В Італії більшість тих, хто помер з лютого від коронавірусу, не були повністю вакциновані проти нього

В Італії більшість тих, хто помер з лютого від коронавірусу, не були повністю вакциновані проти нього

В Італії 99 відсотків померлих за останні пів року від COVID-19 жителі не отримали повну вакцинацію від нього. Про це у вівторок, 27 липня, повідомив Національний інститут охорони здоров'я Італії (ISS).

Згідно з результатами його дослідження, було зафіксовано 423 летальні випадки серед повністю вакцинованих людей. Це становить 1,2 відсотка від загальної кількості пов'язаних з коронавірусом випадків смерті з лютого цього року.

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При цьому середній вік повністю щеплених померлих склав приблизно 88 років. Це на 8 років більше, ніж серед тих померлих, які не пройшли повноцінної вакцинації. Окрім того, у щеплених померлих було більше хронічних захворювань.

У МОЗ Італії повідомили, що наразі майже 57 відсотків населення країни віком від 12 років повністю щеплені від коронавірусу. За останню добу у країні виявили 4 522 випадки зараження коронавірусом.

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Загалом в Італії за час пандемії діагностували понад 4,3 мільйона заражень коронавірусом, більш ніж 127,9 тисячі інфікованих померли.

Минулого тижня влада країни оголосила, що з 6 серпня на багатолюдні заходи будуть пускати повністю вакцинованих від COVID-19. На відкритих терасах барів і ресторанів "зелена перепустка" - документ із даними про вакцинацію - не буде потрібна.

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