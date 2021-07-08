 Коронавірус: США залишають в силі обмеження на в′їзд для жителів ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2021

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Коронавірус: США залишають в силі обмеження на в'їзд для жителів ЄС

США і надалі відмовлятимуть у в'їзді громадянам країн ЄС через поширення дельта-варіанта коронавірусу.

Аеропорт Даллеса у штаті Вірджинія

Аеропорт Даллеса у штаті Вірджинія

Сполучені Штати Америки продовжать обмежувати в'їзд для громадян країн ЄС через поширення дельта-варіанта коронавірусу та збільшення кількості заражень у США. Про це заявила речниця Білого Дому Джен Псакі у понеділок, 26 липня.

При цьому невідомо, скільки ще діятимуть ці обмеження. Представники туристичної галузі заявляють, що, ймовірно, доведеться почекати до вересня або довше, пише агенція Reuters.

Нагадаємо, громадяни країн Шенгенської зони, Великобританії, Китаю, Індії та Бразилії вже більше року не можуть в'їхати до США.

Авіакомпанії та туристичні фірми активно проводили кампанію за скасування обмежень. Так само їх припинення підтримує канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel). Вона закликала президента США Джо Байдена зняти існуючі обмеження під час їхньої зустрічі у Вашингтоні у липні. Тоді Байден заявив, що заборона на в'їзд буде скасована. 

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