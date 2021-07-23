 У Німеччині невакцинованим від COVID-19 можуть загрожувати нові обмеження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Німеччині невакцинованим від COVID-19 можуть загрожувати нові обмеження

Невакцинованим від коронавірусу в Німеччині можуть заборонити відвідувати кінотеатри та ресторани, навіть за наявності тесту, заявили у відомстві канцлерки. Така ідея викликала критику.

Керівник відомства канцлерки ФРН Гельґе Браун

Керівник відомства канцлерки ФРН Гельґе Браун

На тлі зростання кількості інфікованих у Німеччині нещепленим доведеться стикатися з більшими обмеженнями, ніж тим, хто вже пройшов вакцинацію від коронавірусу. Таку думку висловив глава відомства федеральної канцлеркм ФРН Гельґе Браун (Helge Braun) в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, уривки з якого опубліковані в неділю, 25 липня.

"Вакциновані безумовно матимуть більше свобод, ніж невакциновані", - упевнений він. Якщо поширення інфекції буде інтенсивним, то тим, хто ще не зробив щеплення, доведеться скоротити кількість контактів. Це, зокрема, може означати, що відвідування ресторанів, кінотеатрів і стадіонів більше не буде можливим - навіть для тих, хто здали тести і отримали негативні результати, тому що "залишковий ризик надто високий", - заявив Браун.

Читайте також: Дельта-варіант коронавірусу став домінантним у Європі

За його словами, наразі зростання кількості інфікованих становить 60 відсотків на тиждень. Якщо дельта-варіант коронавірусу продовжить швидко поширюватися, у Німеччині не зможуть протистояти йому за допомогою високого рівня вакцинації чи обмежень. При такому сценарії семиденний середній показник поширення коронавірусу в ФРН до виборів у Бундестаг 26 вересня може досягти 850 випадків на 100 тисяч жителів, застеріг глава відомства федеральної канцлерки. На ранок 25 липня цей показник становив 13,8 випадка.

Кандидат у канцлери проти ідеї з обмеженнями

Натомість кандидат у канцлери Німеччини від блоку Християнсько-демократичний союз (ХДС)/Християнсько-соціальний союз (ХСС) Армін Лашет (Armin Laschet) відкинув таку пропозицію Брауна щодо невакцинованих. До цього часу в Німеччині діє принцип "протестований, одужалий чи вакцинований" ("getestet, genesen oder geimpft", - Ред.) в якості послаблення. "І цей принцип - хороший", - наголосив Лашет в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF, повідомляє агенція AFP.

Він закликав докласти всіх зусиль, щоб переконати людей вакцинуватися від коронавірусу. "Я не підтримую ідею обов'язкової вакцинації та того, щоб чинити на людей непрямий тиск, щоб вони йшли вакцинуватися", - зазначив Лашет. Також, на думку політика, зараз не час думати про далекоглядні кроки. Але якщо восени відсоток вакцинованого населення залишатиметься занадто низьким, слід обдумати подальші кроки, додав кандидат у канцлери.

За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI) на 25 липня, кількість нових випадків коронавірусу у Німеччині зросла за добу на 1387, досягнувши 3 755 898. За добу від коронавірусу померли чотири людини, а загалом за період пандемії жертвами коронавірусу стали 91,5 тисячі жителів Німеччини.

Також за темою

24.06.2021, Borkwalde, Brandenburg, Auf verschiedenen Corona Modellen liegen griechische Buchstaben.

Коронавірус в Україні: дельта-тести в Києві і рекорд щеплених за добу 23.07.2021

У Києві з'явилися клінічні тести для виявлення дельта-варіанта коронавірусу. Тим часом в Україні від коронавірусу вже повністю щеплені понад 1,6 мільйона осіб.

Impfzentrum Krefeld auf dem Sproedentalplatz. Impfzentrum *** Vaccination centre Krefeld on the Sproedentalplatz Vaccination centre

Коронавірус: у Німеччині зростає показник захворюваності 11.07.2021

Знову більше людей у Німеччині інфікуються коронавірусом. Попри це, показники інфікування і летальності від COVID-19 залишаються низькими.

13.07.2021, Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, M) steht neben Jens Spahn (CDU, r), Bundesminister für Gesundheit, und Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch Instituts (RKI), zu einem Bild vor dem Eingang zum RKI. Merkel besuchte auf Einladung von Gesundheitsminister Spahn das bei der Corona-Pandemie führende Institut des Gesundheitsministeriums.

Меркель: У Німеччині не буде обов'язкової вакцинації від COVID-19 13.07.2021

Обов'язкової вакцинації від коронавірусу не буде - Німеччина не піде шляхом Франції, заявила канцлерка Анґела Меркель. Вона закликала всіх, хто ще вагається, щепитися від COVID-19.

Реклама

Докладно

Після дощів у Києві

Від спеки до потопу

Україна дедалі частіше потерпає від зміни клімату. Та наскільки готова інфраструктура?  

Аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві

Запущено перший прямий авіарейс між Ізраїлем та Марокко

Між Тель-Авівом та Марракешем авіаперельоти виконуватимуться до п'яти разів на тиждень.  