У Німеччині невакцинованим від COVID-19 можуть загрожувати нові обмеження

На тлі зростання кількості інфікованих у Німеччині нещепленим доведеться стикатися з більшими обмеженнями, ніж тим, хто вже пройшов вакцинацію від коронавірусу. Таку думку висловив глава відомства федеральної канцлеркм ФРН Гельґе Браун (Helge Braun) в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, уривки з якого опубліковані в неділю, 25 липня.

"Вакциновані безумовно матимуть більше свобод, ніж невакциновані", - упевнений він. Якщо поширення інфекції буде інтенсивним, то тим, хто ще не зробив щеплення, доведеться скоротити кількість контактів. Це, зокрема, може означати, що відвідування ресторанів, кінотеатрів і стадіонів більше не буде можливим - навіть для тих, хто здали тести і отримали негативні результати, тому що "залишковий ризик надто високий", - заявив Браун.

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За його словами, наразі зростання кількості інфікованих становить 60 відсотків на тиждень. Якщо дельта-варіант коронавірусу продовжить швидко поширюватися, у Німеччині не зможуть протистояти йому за допомогою високого рівня вакцинації чи обмежень. При такому сценарії семиденний середній показник поширення коронавірусу в ФРН до виборів у Бундестаг 26 вересня може досягти 850 випадків на 100 тисяч жителів, застеріг глава відомства федеральної канцлерки. На ранок 25 липня цей показник становив 13,8 випадка.

Кандидат у канцлери проти ідеї з обмеженнями

Натомість кандидат у канцлери Німеччини від блоку Християнсько-демократичний союз (ХДС)/Християнсько-соціальний союз (ХСС) Армін Лашет (Armin Laschet) відкинув таку пропозицію Брауна щодо невакцинованих. До цього часу в Німеччині діє принцип "протестований, одужалий чи вакцинований" ("getestet, genesen oder geimpft", - Ред.) в якості послаблення. "І цей принцип - хороший", - наголосив Лашет в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF, повідомляє агенція AFP.

Він закликав докласти всіх зусиль, щоб переконати людей вакцинуватися від коронавірусу. "Я не підтримую ідею обов'язкової вакцинації та того, щоб чинити на людей непрямий тиск, щоб вони йшли вакцинуватися", - зазначив Лашет. Також, на думку політика, зараз не час думати про далекоглядні кроки. Але якщо восени відсоток вакцинованого населення залишатиметься занадто низьким, слід обдумати подальші кроки, додав кандидат у канцлери.

За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI) на 25 липня, кількість нових випадків коронавірусу у Німеччині зросла за добу на 1387, досягнувши 3 755 898. За добу від коронавірусу померли чотири людини, а загалом за період пандемії жертвами коронавірусу стали 91,5 тисячі жителів Німеччини.