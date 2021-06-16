 В Італії 28 червня скасують вимогу носити на вулицях маску | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2021

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Новини

В Італії 28 червня скасують вимогу носити на вулицях маску

В Італії зменшується рівень захворюваності на COVID-19. З 28 червня в країні можна буде виходити на вулиці без маски.

В Італії з 28 червня можна буде перебувати на вулицях міст без маски

В Італії з 28 червня можна буде перебувати на вулицях міст без маски

В Італії з 28 червня можна буде перебувати на вулиці без маски. Про це в понеділок, 22 червня, повідомив уряд країни. Послабленню карантинних заходів сприяє скорочення кількості виявлених нових випадків зараження коронавірусом та госпіталізацій.

Масковий режим було запроваджено в жовтні 2020 року, коли в Італії розпочалася друга хвиля пандемії COVID-19, і влада намагалася стримати поширення коронавірусу. Втім, у квітні цього року уряд країни почав скасовувати карантинні обмеження, поступово відкриваючи ресторани, бари, кіно, спортзали тощо.

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Носіння масок надворі залишалося одним з небагатьох усе ще чинних карантинних заходів. Це правило буде скасоване в понеділок, 28 червня, коли, як очікують, уся Італія стане "білою зоною" з мінімальним ризиком зараження коронавірусу. Зараз у "білій зоні" 19 з 20 регіонів країни.

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Вимога носіння масок, однак, залишиться чинною для приміщень громадських закладів. Також італійців просять завжди носити маску із собою та вдягати її на вулиці, якщо вони опиняться серед натовпу. Повністю вакциновані від COVID-19 приблизно 26 відсотків жителів Італії, близько 52 відсотків отримали принаймні одне щеплення.

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