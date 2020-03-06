 Німеччина та Італія виступають за подовження угоди між ЄС і Туреччиною щодо біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Німеччина та Італія виступають за подовження угоди між ЄС і Туреччиною щодо біженців

Німеччина та Італія мають намір домогтися якнайшвидших домовленостей щодо подальшого виконання угоди про біженців між Європейським Союзом і Туреччиною, заявили Анґела Меркель і Маріо Драгі.

Біженці в Туреччині

Нині в Туреччині перебуває близько трьох мільйонів біженців, каже Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі наголосили на важливості подовження і подальшого розвитку угоди між ЄС і Туреччиною щодо біженців. Про це Меркель і Драгі заявили в понеділок, 21 червня, на полях зустрічі в Берліні.

Читайте також: Угода ЄС і Туреччини про реадмісію біженців - підсумки двох років

На думку Меркель, оскільки на сьогодні в Туреччині перебуває понад три мільйони біженців, Анкара має повне право на подальшу підтримку з боку ЄС. За словами Меркель, майбутнє угоди з Туреччиною також стане темою переговорів на саміті ЄС у Брюсселі, що відбудеться наприкінці тижня.

Меркель і Драгі погодилися з тим, що нелегальну міграцію до ЄС слід замінити легальною, сказала канцлерка ФРН.

Читайте також: Лідери ЄС після зустрічі з Ердоганом: Угода щодо біженців з Туреччиною чинна

Нагадаємо, укладена 18 березня 2016 року угода між ЄС і Туреччиною передбачає, зокрема, що Греція може відправляти біженців і мігрантів, які нелегально прибули на грецькі острови Егейського моря, назад до Туреччини. Натомість ЄС зобов'язався приймати одного сирійського біженця з Туреччини за кожного сирійця, відправленого назад, і надавати турецькій владі фінансову допомогу для покриття потреб біженців і мігрантів.

  • Мета - вижити

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Мета - вижити

    Тисячі людей, здебільшого із Сирії, вирушили у небезпечну подорож до Європи у 2015-2016 роках, тікаючи від війни. Близько 10 тисяч біженців залишаються на островах Лесбос, Хіос та Самос. З січіня до травня цього року зафіксовано понад 6 тисяч нових шукачів притулку.

  • Пішки до Європи

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Пішки до Європи

    У 2015 та 2016 роках понад мільйон людей намагалися дістатися Західної Європи з Греції або Туреччини так званим "балканським маршрутом" - через Македонію, Сербію та Угорщину. Потік біженців зупинився лише із офіційним закриттям цього шляху, і фізичного перекриття кордонів. Нині більшість біженців обирають небезпечний середземноморський маршрут з Лівії до Європи.

  • Глобальний шок

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Глобальний шок

    Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.

  • Хаос та відчай

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Хаос та відчай

    Встигнути останньої миті: тисячі біженців намагаються втиснутися у переповнені автобуси та потяги в Хорватії після того, як стало відомо про майбутнє закриття маршруту через Європу. У жовтні 2015-го Угорщина закрила свої кордони та встановила контейнерні табори, де біженці могли перебувати під час процесу надання їм притулку.

  • Підніжка біженцю

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Підніжка біженцю

    Угорська журналістка стала героїнею скандалу після того, як у вересні 2015 поставила підніжку сирійському біженцю, який намагався втекти від поліції неподалік кордону. На піку кризи ставлення до біженців погіршилося. У Німеччині збільшилася кількість нападів на притулки.

  • Жодних відкритих кордонів

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Жодних відкритих кордонів

    Офіційне закриття "балканського маршруту" в березні 2016 року призвело до загострення ситуації на КПП. У складному становищі опинилися тисячі біженців, з’явилися повідомлення про насильство. Багато хто намагався обійти прикордонні пункти, як ось ці біженці на межі Греції та Македонії невдовзі після закриття кордонів.

  • Символ жаху

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Символ жахіть

    Хлопчик у крові та пилюці: фотографія п’ятирічного Oмрана шокувала світ у 2016-му. Вона стала символом жаху громадянської війни у Сирії та страждань людей. Рік потому в мережі з’явилися нові світлини хлопчика, на яких він був набагато щасливішим. Прибічники Башара Асада назвали торішнє фото пропагандистським.

  • Невідомий новий дім

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Невідомий новий дім

    Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.

  • Надія на підтримку

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надія на підтримку

    Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.

  • Надзвичайна ситуація в таборах

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надзвичайна ситуація в таборах

    На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.

  • Порятунок у морі

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Порятунок у морі

    Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.

  • Перечекати у Лівії

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Перечекати у Лівії

    Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.

    Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович


DW.COM

Ердоган: Угода з ЄС щодо біженців потребує перегляду

Укладена 2016 року угода між Євросоюзом і Туреччиною про реадмісію біженців більше не діятиме, заявив турецький лідер у розмові з Меркель. У Берліні поки не прокоментували цю заяву.  

Також за темою

Migranten an der griechisch-türkischen Grenze

ЄС більше не хоче приймати біженців? Що змінилось за 5 років 06.03.2020

На турецько-грецькому кордоні скупчилися тисячі біженців і мігрантів, які хочуть потрапити до ЄС. Тим часом у Брюсселі намагаються не допустити повторення ситуації 2015 року. Що змінилось?

Реклама

Докладно

EUSPA розташовуватиметься у Празі

Чехія стає центром космічної промисловості ЄС

ЄС хоче не відставати від США, Китаю та РФ в освоєнні космосу і має намір вкласти в цю галузь 14,6 мільярда євро.  

Квантовий комп'ютер у Німеччині

Німеччина робить ставку на квантовий комп'ютер

Новий квантовий комп'ютер має допомогти Німеччині не відставати від лідерів у цій галузі - США й КНР.  