Німеччина та Італія виступають за подовження угоди між ЄС і Туреччиною щодо біженців

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі наголосили на важливості подовження і подальшого розвитку угоди між ЄС і Туреччиною щодо біженців. Про це Меркель і Драгі заявили в понеділок, 21 червня, на полях зустрічі в Берліні.

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На думку Меркель, оскільки на сьогодні в Туреччині перебуває понад три мільйони біженців, Анкара має повне право на подальшу підтримку з боку ЄС. За словами Меркель, майбутнє угоди з Туреччиною також стане темою переговорів на саміті ЄС у Брюсселі, що відбудеться наприкінці тижня.

Меркель і Драгі погодилися з тим, що нелегальну міграцію до ЄС слід замінити легальною, сказала канцлерка ФРН.

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Нагадаємо, укладена 18 березня 2016 року угода між ЄС і Туреччиною передбачає, зокрема, що Греція може відправляти біженців і мігрантів, які нелегально прибули на грецькі острови Егейського моря, назад до Туреччини. Натомість ЄС зобов'язався приймати одного сирійського біженця з Туреччини за кожного сирійця, відправленого назад, і надавати турецькій владі фінансову допомогу для покриття потреб біженців і мігрантів.