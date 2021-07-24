 Тисячі людей у Франції вийшли на протести через нові протикоронавірусні заходи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2021

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Новини

Тисячі людей у Франції вийшли на протести через нові протикоронавірусні заходи

Мітингарі протестують проти запровадження у Франції обов'язкової вакцинації від коронавірусу для медиків і пожежників, а також проти обов'язкових "паспортів здоров'я" для доступу в громадські місця.

Під час антикарантинних протестів у Парижі 31 липня

Під час протестів у Парижі 31 липня

У Франції у суботу, 31 липня, знову відбуваються масові протести проти посилення протикоронавірусних правил. Мітингарі вже треті вихідні поспіль виходять на вулиці із протестом проти обов'язкової вакцинації медичних працівників і розширення дії "паспортів здоров'я".

За даними місцевих ЗМІ, по всій країні, як і минулої суботи, на протести вийшло близько 160 тисяч людей. Демонстрації відбулись в Парижі, а також у понад 150 містах, включаючи Тулон, Монпельє, Бордо, Марсель та Ніццу.

У Парижі відбулося два марші протесту. Мітингарі несли плакати з обвинуваченнями влади у "нападі на свободу". За дотриманням безпеки стежили близько трьох тисяч правоохоронців. Троє з них отримали поранення під час сутичок.

Минулого тижня після тривалих дебатів парламент Франції ухвалив закон про посилення протикоронавірусних правил, який має набути чинності 9 серпня. Він передбачає обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для працівників сфери охорони здоров'я, пожежників та рятувальників. На відміну від попереднього проєкту документа, відмова від вакцинації не загрожує звільненням цим працівникам, а лише призупиненням виплати зарплат.

Протести проти карантинних обмежень у Франції

Протести проти карантинних обмежень у Франції

Також було вирішено розширити дію так званих "паспортів здоров'я", в яких має міститися інформація про щеплення або негативний тест на коронавірус. Цей документ або негативний тест на коронавірус мають стати обов'язковими для відвідування таких громадських місць, як ресторани чи ярмарки, а також під час поїздок у потягах на далекі відстані.

Французька опозиція звернулася до Конституційної ради, щоб не допустити ухвалення цього закону. Уряд також відправив його на розгляд до цієї ради. Конституційна рада оголосить своє рішення 5 серпня.

Нині 62 відсотки населення у Франції щонайменше один раз вакциновані. При цьому близько 85 відсотків пацієнтів з коронавірусом, які перебувають у лікарнях і у відділеннях інтенсивної терапії, не мають щеплення, зазначає агентство AFP. Крім того, 78 відсотків всіх смертей інфікованих коронавірусом людей припадають на невакцинованих осіб.

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Протести рестораторів: порожні стільці на центральних площах Німеччини (29.04.2020)

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


DW.COM

У Берліні на човнах демонстрували проти COVID-обмежень у клубах

Кілька сотень осіб взяло участь в акції протесту у Берліні, вимагаючи більшої свободи для клубного життя німецької столиці.  

У Греції протестували кілька тисяч противників вакцинації

Учасники акцій протесту в Афінах та інших містах відстоюють право не вакцинуватися від коронавірусу на тлі нових обмежень для невакцинованих, запроваджених урядом Греції.  

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