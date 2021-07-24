Тисячі людей у Франції вийшли на протести через нові протикоронавірусні заходи

У Франції у суботу, 31 липня, знову відбуваються масові протести проти посилення протикоронавірусних правил. Мітингарі вже треті вихідні поспіль виходять на вулиці із протестом проти обов'язкової вакцинації медичних працівників і розширення дії "паспортів здоров'я".

За даними місцевих ЗМІ, по всій країні, як і минулої суботи, на протести вийшло близько 160 тисяч людей. Демонстрації відбулись в Парижі, а також у понад 150 містах, включаючи Тулон, Монпельє, Бордо, Марсель та Ніццу.

У Парижі відбулося два марші протесту. Мітингарі несли плакати з обвинуваченнями влади у "нападі на свободу". За дотриманням безпеки стежили близько трьох тисяч правоохоронців. Троє з них отримали поранення під час сутичок.

Минулого тижня після тривалих дебатів парламент Франції ухвалив закон про посилення протикоронавірусних правил, який має набути чинності 9 серпня. Він передбачає обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для працівників сфери охорони здоров'я, пожежників та рятувальників. На відміну від попереднього проєкту документа, відмова від вакцинації не загрожує звільненням цим працівникам, а лише призупиненням виплати зарплат.

Протести проти карантинних обмежень у Франції

Також було вирішено розширити дію так званих "паспортів здоров'я", в яких має міститися інформація про щеплення або негативний тест на коронавірус. Цей документ або негативний тест на коронавірус мають стати обов'язковими для відвідування таких громадських місць, як ресторани чи ярмарки, а також під час поїздок у потягах на далекі відстані.

Французька опозиція звернулася до Конституційної ради, щоб не допустити ухвалення цього закону. Уряд також відправив його на розгляд до цієї ради. Конституційна рада оголосить своє рішення 5 серпня.

Нині 62 відсотки населення у Франції щонайменше один раз вакциновані. При цьому близько 85 відсотків пацієнтів з коронавірусом, які перебувають у лікарнях і у відділеннях інтенсивної терапії, не мають щеплення, зазначає агентство AFP. Крім того, 78 відсотків всіх смертей інфікованих коронавірусом людей припадають на невакцинованих осіб.

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