На протесті противників вакцинації в Парижі сталися сутички з поліцією

У Парижі в суботу, 24 липня, під час акцій протесту противників вакцинації та карантинних обмежень сталися сутички між демонстрантами та поліцією. Правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ, повідомляє агенція Reuters з посиланням на місцевий телеканал BTM Television.

Демонстрації організували праворадикальні активісти та прибічники руху "жовтих жилетів" у відповідь на намір французького уряду запровадити паспорти вакцинації та обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для працівників медицини.

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Відповідний законопроєкт у французькому Сенаті обговорюють у суботу, 24 липня. Днем раніше документ схвалила нижня палата парламенту країни. Таким чином, влада Франції намагається прискорити вакцинацію від COVID-19, щоб уникнути нових локдаунів та перевантаження лікарень.

Більшість дорослого населення Франції вже повністю вакциновані від коронавірусу та, згідно з опитуваннями, повністю підтримують заходи уряду, зазначає агенція AP. Крім Парижа, на суботу заплановані також акції протесту в Марселі, Монпельє, Нанті та Тулузі.

Як повідомлялося, у Франції знову різко зросла кількість нових випадків коронавірусу. Уряд у Парижі заявив про четверту хвилю епідемії COVID-19. З 21 липня у Франції набули чинності додаткові протиепідемічні обмеження.

Минулих вихідних на протести проти вакцинації у Франції вийшли понад 100 тисяч демонстрантів.