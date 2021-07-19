 COVID-19: У Франції за день виявили 18 тисяч нових інфікувань коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2021

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COVID-19: У Франції за день виявили 18 тисяч нових інфікувань коронавірусом

Уряд у Парижі заявив про четверту хвилю епідемії COVID-19. З 21 липня у Франції набувають чинності додаткові протиепідемічні обмеження.

Тріумфальна арка, Єлисейські поля, Париж

У Франції різко погіршилася епідемічна ситуація. За один день у цій країні виявили 18 тисяч нових інфікувань коронавірусом. Це на 150 відсотків більше, ніж минулого тижня, повідомив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран у вівторок, 20 липня. "Такого ми ще ніколи не бачили", - цитує міністра інформагенція AFP. Востаннє подібні цифри фіксували у Франції в середині травня.

Уряд у Парижі заявив про четверту хвилю епідемії COVID-19. В уряді пов'язують її з поширенням дельта-варіанту коронавірусу, який вважають заразливішим за інші варіанти.

Знову обмеження у Франції

Із середи, 21 липня, у Франції знову посилюють протиепідемічні заходи. Для відвідання туристичних пам'яток, як-то Ейфелевої вежі, парків, концертних залів, музеїв та кінотеатрів необхідно буде показати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, результат негативного тесту або засвідчити одужання від коронавірусної хвороби.

Із серпня сертифікати вакцинації необхідно буде показувати для контролю в ресторанах і міжміських потягах. Туристи теж повинні мати при собі тести або сертифікати вакцинації. Тим, хто не матиме таких документів, загрожуватиме штраф на суму до 1500 євро.

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Протести проти додаткового контролю

На вихідних десятки тисяч французів протестували в Парижі та інших містах проти закону щодо додаткових антиепідемічних заходів. Після цього прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив, що закон перевірять на відповідність конституції, передає AFP. Закон серед іншого передбачає обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для медиків і персоналу притулків для людей похилого віку.

Донині близько 45 відсотків французів отримали повну дозу вакцини від коронавірусу.

Протест антивакцинаторів у Парижі

Протест антивакцинаторів у Парижі. 17 липня 2021 року

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