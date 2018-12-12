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Протести у Франції
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Новини
5 год. тому
5 год. тому
Протести у Франції: понад 170 людей заарештували
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Докладно
Протести проти COVID-заходів у Франції: 140 тисяч учасників
Протести проти COVID-заходів у Франції: 140 тисяч учасників
Проти "паспортів здоров'я" та інших заходів боротьби з COVID-19 у Франції вийшли на вулиці близько 140 тисяч людей.
Суспільство
05.09.2021
5 вересня 2021 р.
У Франції тривають протести проти коронавірусних обмежень
У Франції тривають протести проти коронавірусних обмежень
Уже шосту суботу поспіль у Франції проходять масові протести проти коронавірусних обмежень.
Суспільство
21.08.2021
21 серпня 2021 р.
У Франції знову протестують проти коронавірусних обмежень
У Франції знову протестують проти коронавірусних обмежень
Мітингарі у Франції протестують проти обов'язкової вакцинації медпрацівників та поширення дії "санітарних перепусток".
Суспільство
14.08.2021
14 серпня 2021 р.
Протести в Парижі закіничлися сутичками з поліцією
Протести в Парижі закіничлися сутичками з поліцією
Правоохоронці в Парижі застосували сльозогінний газ щодо противників вакцинації від коронавірусу.
Політика
24.07.2021
24 липня 2021 р.
Палаючі авто та розбиті вітрини: у Парижі - чергові протести
Палаючі авто та розбиті вітрини: у Парижі - чергові протести
Під час жорстких сутичок з поліцією у Парижі демонстранти палили автомобілі, трощили вітрини крамниць, зводили барикади.
Суспільство
05.12.2020
5 грудня 2020 р.
Жорсткі сутички і затримання під час акції протесту в Парижі
Жорсткі сутички і затримання під час акції протесту в Парижі
На вулиці Парижа та інших міст Франції вийшли понад 130 тисяч людей, протестуючи проти поліцейського насильства.
Суспільство
28.11.2020
28 листопада 2020 р.
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Точка зору
Еммануель Макрон проривається вперед
Бернд Ріґерт
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Політика
06.03.2019
6 березня 2019 р.
"Жовті жилети" підірвали позиції Макрона
Андреас Росс
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Політика
12.12.2018
12 грудня 2018 р.
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