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Протести у Франції

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Новини

5 год. тому

Протести у Франції: понад 170 людей заарештували

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Докладно

Протест у Парижі

Протести проти COVID-заходів у Франції: 140 тисяч учасників

Протести проти COVID-заходів у Франції: 140 тисяч учасників

Проти "паспортів здоров'я" та інших заходів боротьби з COVID-19 у Франції вийшли на вулиці близько 140 тисяч людей.
Суспільство5 вересня 2021 р.
Протестувальники в Парижі

У Франції тривають протести проти коронавірусних обмежень

У Франції тривають протести проти коронавірусних обмежень

Уже шосту суботу поспіль у Франції проходять масові протести проти коронавірусних обмежень.
Суспільство21 серпня 2021 р.
Антикарантинні протести у Франції (архівне фото)

У Франції знову протестують проти коронавірусних обмежень

У Франції знову протестують проти коронавірусних обмежень

Мітингарі у Франції протестують проти обов'язкової вакцинації медпрацівників та поширення дії "санітарних перепусток".
Суспільство14 серпня 2021 р.
Протестувальники та поліцейські в Парижі

Протести в Парижі закіничлися сутичками з поліцією

Протести в Парижі закіничлися сутичками з поліцією

Правоохоронці в Парижі застосували сльозогінний газ щодо противників вакцинації від коронавірусу.
Політика24 липня 2021 р.
Під час протестів у Парижі 5 грудня

Палаючі авто та розбиті вітрини: у Парижі - чергові протести

Палаючі авто та розбиті вітрини: у Парижі - чергові протести

Під час жорстких сутичок з поліцією у Парижі демонстранти палили автомобілі, трощили вітрини крамниць, зводили барикади.
Суспільство5 грудня 2020 р.
Протестувальники на площі Бастилії у Парижі

Жорсткі сутички і затримання під час акції протесту в Парижі

Жорсткі сутички і затримання під час акції протесту в Парижі

На вулиці Парижа та інших міст Франції вийшли понад 130 тисяч людей, протестуючи проти поліцейського насильства.
Суспільство28 листопада 2020 р.
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Точка зору

Бернд Ріґерт

Еммануель Макрон проривається вперед

Бернд Ріґерт
Коментар
Політика6 березня 2019 р.
Kommentatorenfoto Andreas Ross

"Жовті жилети" підірвали позиції Макрона

Андреас Росс
Коментар
Політика12 грудня 2018 р.