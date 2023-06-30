Франція у вогні: вбивство підлітка й поліцейське насильство

У Франції спалахнули заворушення після того, як під час дорожнього контролю загинув підліток. Інцидент, названий президентом Макроном "непробачним", викликав питання про методи роботи поліції.

Уже кілька днів у Франції не вщухають масштабні протести і заворушення зі сотнями затриманих. Їх спровокувала смерть 17-річного Нахеля М. Підліток алжирського походження загинув під час дорожнього контролю. На відео свідків видно, як поліцейський поцілив у нього з близької відстані.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав інцидент "невибачним", а офіцеру поліції попередньо висунули звинувачення в навмисному вбивстві.

Тисячі вийшли на вулиці в околицях Парижа на траурну ходу, багато з них були одягнені в біле. Настрій на заході був напруженим, з великою присутністю поліції. "Ми живемо в країні, де ми не почуваємося у безпеці. Виходячи на вулицю, можемо загинути будь-якої миті", - сказав DW один із протестувальників і додав, що життя у Франції "має означати "свободу, рівність, братерство" (Liberté, égalité, fraternité - гасло Французької революції - Ред.), але цього більше не існує. Зараз поліція встановлює правила і робить, що захоче. Якщо вони вирішують вбити когось, вони просто вбивають".

"Мені дуже шкода його сім'ю. Він був таким молодим - лише сімнадцять - і все його життя було попереду", - сказав інший місцевий житель.

Кілька ночей тривали насильницькі заворушення, що супроводжувалися вандалізмом проти шкіл, мерій і поліцейських дільниць по всій країні. За цей час було заарештовано сотні осіб.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен повідомив журналістам, що під час зіткнень постраждали 170 поліцейських, і високо оцінив їхню роботу. "Вони проявили професіоналізм за дуже важких умов, і я хотів би ще раз висловити їм свою підтримку, довіру до них і сказати їм, що я, звичайно, на їхньому боці", - сказав міністр.

Читайте також: У Франції нападник з ножем поранив шістьох людей, серед них - діти

Що з поліцейським насильством у Франції?

Активісти зараз шукають відповідь на питання про те, як працює французька поліція. Європейська мережа проти расизму заявила, що смерть Нахеля М., який мав північноафриканське коріння, викликає "нагальні питання щодо надмірного застосування сили правоохоронними органами, особливо щодо етнічних груп".

У заяві, копію якої отримала DW, ця мережа закликала французький уряд "негайно вжити заходів для усунення занепокоєння організацій громадянського суспільства та правозахисників щодо безкарності та расистських практик у роботі поліції у Франції".

Протести з вимогами правосуддя у справі Нахеля М. Фото: Ibrahim Ezza/NurPhoto/IMAGO

Професор політології в університеті Версаль-Сен-Кантен і автор книги "Порівняльна діяльність поліції", яка вийшла 2022 року, Жак де Майлар сказав DW, що смерть 17-річного Нахеля вписується у ширшу тенденцю: "Погіршення відносин між поліцією та молодими чоловіками з робітничого класу з етнічних меншин є ключовим елементом ситуації, що склалася у Франції".

Він пояснює, що "коли мова заходить про підтримання громадського порядку, безсумнівно, останніми роками спостерігається посилення реагування поліції з епізодами насильства", - сказав де Майлар. Політолог вказав на закон 2017 року, який пом'якшив умови, за яких поліцейські можуть відкривати вогонь по транспортних засобах при спробі втечі з місця події. Торік 13 осіб загинули за схожих обставин - рекордна цифра для Франції. "Коли ви розширюєте поле дій, проблема полягає в тому, що виникає ризик розширеного тлумачення цих правил", - коментує де Майлард.

Водночас речниця французької поліції Соня Фіблей відкинула твердження у зростанні насильства з боку поліції. "У 2021 році було 157 інцидентів, пов'язаних зі відкриттям вогню проти автомобілів у русі, а в 2022 році таких було 138 - отже, спостерігається певна тенденція до зниження", - сказала вона телекомпанії Public Sénat і додала, що використання зброї поліцією також зменшилося з понад 300 випадків на рік у статистиці до 2019 року до 285 у 2022 році.

Сутички з поліцією у Тулузі, 29 червня 2023 Фото: Timothee Forget/REUTERS

"Коли відкривається вогонь, це відбувається тому, що ми зобов'язані це робити. Ми не повинні забувати, що законодавча база (...) передбачає сувору пропорційність і абсолютну необхідність", - сказала вона, визнавши, водночас, "драматичну" кількість смертей у подібних інцидентах із залученням транспорту в 2022 році.

Де Майлар каже, що у підходах до роботи поліції у Франції порівняно з сусідніми Німеччиною та Сполученим Королівством існують "незначні відмінності". Як пояснює де Майлар, німецька поліція, як правило, здійснюючи перевірки, діє більш обережно, а британська поліція більш схильна до налагодження діалогу з громадськістю.

Читайте також: Під Парижем чоловік з вигуком "Аллаху Акбар" перерізав людині горло

Вимоги реформи поліції

Європейська мережа проти расизму вимагає створення незалежного органу для розслідування смерті Нахеля М. "Передчасна смерть молодої людини через расистське поліцейське насильство вимагає негайного правосуддя та реформ", - заявили там і додали, що "подібні інциденти лише поглиблюють прірву між правоохоронними органами та людьми, яких вони мають захищати". А ще: "тільки спільними зусиллями та через переосмислення поліцейської діяльності ми можемо сподіватися на суттєві зміни та гарантувати, що подібні трагедії більше не повторюватимуться".

Науковець Жак де Майлар також вважає, що зміни на часі. "Не те, щоб сам інститут поліції зазнав поразки, але все ж, існує колективна відповідальність", - каже він і додає, що на поліції лежить ширша відповідальність за прийом на роботу, підготовку та менеджмент, що передбачатимуть незалежну перевірку дій поліцейських. При цьому, зауважує він, ситуація у Франції залишається "дуже, дуже складною".

Разом з тим, де Майлар звертає увагу на політичну реакцію на події, коли "передусім у правій частині політичного спектру дехто каже, що проблема тут не в поліції, проблема в молоді". На його думку, на шляху реформування поліції постануть чималі труднощі, адже йдеться про питання, яке надзвичайно поляризує суспільство.