Під Парижем чоловік з вигуком "Аллаху Акбар" перерізав людині горло

Неподалік від французької столиці, у місті Конфлан-Сент-Онорин, у п'ятницю, 16 жовтня, невідомий чоловік перерізав людині горло, передає агенція Reuters. Поліція повідомила журналістам, що загиблим виявився вчитель середньої школи, який нещодавно проводив урок про свободу слова, на якому демонстрував карикатури на мусульманського пророка Мухаммеда.

Також повідомляється, що свідки злочину чули, як перед вбивством вчителя нападник кричав "Аллаху Акбар", - поліція це перевіряє. Сам підозрюваний у нападі був застрелений поліцейським патрулем, який помітив його з ножем в руці неподалік від місця вбивства.

Розслідування справи передали Антитерористичній прокуратурі Франції.

Нагадаємо, У Парижі з 2 вересня триває судовий процес у справі щодо терактів у редакції Charlie Hebdo та у крамниці кошерної їжі, скоєних у січні 2015 року після публікації журналом карикатур на пророка Мухаммеда. Цей процес - наймасштабніший в історії Франції у справі про тероризм. Звинувачення у причетності до нападу на Charlie Hebdo висунули 14-ти радикальним ісламістам.

У день початку судового процесу часопис Charlie Hebdo знову опублікував карикатуру на пророка Мухаммеда. Після цього редакція отримала численні погрози.

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25 вересня неподалік від будівлі, де раніше розташовувалася редакція Charlie Hebdo, чоловік із ножем поранив двох людей. Він вважав, що двоє людей, які вийшли на перекур поблизу будівлі, де розташовувалася редакція, були працівниками Charlie Hebdo.