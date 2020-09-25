 Ножовий напад у Парижі: зловмисник пояснив мотиви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2020

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Ножовий напад у Парижі: зловмисник пояснив мотиви

За даними джерел у слідчих органах, підозрюваний заявив, що скоїв ножовий напад через публікацію журналом Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

Правоохоронці поблизу місця нападу у Парижі

Правоохоронці поблизу місця нападу у Парижі

Головний підозрюваний у скоєнні ножового нападу в Парижі, який зізнався у вчиненні злочину, пояснив свої мотиви. Про це у суботу, 26 вересня, агентствам новин AFP та AP повідомили джерела, знайомі з перебігом слідства. За їхніми словами, підозрюваний заявив, що хотів помститися через публікацію карикатури на пророка Мухаммеда у журналі Charlie Hebdo.

Також стало відомо, що затриманий 18-річний молодий чоловік, який народився у Пакистані, прибув до Франції три роки тому неповнолітнім без супроводу дорослих. Як повідомив міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен, місяць тому поліція затримала молодика за носіння викрутки, яка, за словами мністра, вважалася зброєю. Чому правоохоронці розцінили викрутку як зброю, він не пояснив, зазначає агентство AP. Міністр зауважив, що на той час у поліції не було жодних даних щодо радикалізації підозрюваного.

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У справі про напад на даний час затримано ще семеро осіб. Після допиту одного затриманого правоохоронці відпустили.

Напад у Парижі

Як повідомлялося, приблизно опівдні 25 вересня у Парижі неподалік від будівлі, де раніше розташовувалася редакція сатиричного журналу Charlie Hebdo, було скоєно ножовий напад, внаслідок чого дві людини отримали поранення.

У Парижі з 2 вересня триває судовий процес у справі щодо терактів у редакції Charlie Hebdo та в магазині кошерної їжі, скоєних у січні 2015 року. Під час нападу було вбито 12 осіб, включаючи відомих карикатуристів, і 2 поліцейських. Процес став наймасштабнішим в історії Франції у справі про тероризм. Звинувачення висунуті 14 радикальним ісламістам, яким закидають допомогу терористам.

У день початку судового процесу видання Charlie Hebdo знову опублікувало карикатуру на пророка Мухаммеда.

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