 Ножовий напад у Парижі: двоє поранених - журналісти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2020

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Ножовий напад у Парижі: двоє поранених - журналісти

Загрози життям поранених журналістів немає, запевнив прем'єр Франції. За даними ЗМІ, головний підозрюваний зізнався у скоєнні нападу.

Ножовий напад у Парижі: пораненими виявились два журналіста

Ножовий напад у Парижі: пораненими виявились два журналіста

Двоє осіб, які отримали ножові поранення під час нападу, скоєного у Парижі в п'ятницю, 25 вересня, є журналістами. Про це повідомив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс. За словами французького прем'єра, загрози їхнім життям немає, передає агентство новин dpa. Нагадаємо, напад було скоєно неподалік будівлі, де раніше розташовувалася редакція сатиричного журналу Charlie Hebdo.

Поранені журналісти не мають стосунку до Charlie Hebdo, вони працюють у телевізійній продакшн-компанії Prémieres Lignes, офіс якої розташований неподалік. Напад було скоєно, коли двоє співробітників перебували на вулиці на перекурі. Компанія Prémieres Lignes раніше брала участь у виробництві документального фільму про напади на Charlie Hebdo в січні 2015 року під назвою "Три дні терору" для американського телеканалу HBO, британського BBC та французького France 2.

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Правоохоронці затримали двох підозрюваних у скоєнні цього нападу. Один підозрюваний був затриманий біля площі Бастилїї, інший - в районі станції метро "Рішар-Ленуар" неподалік від місця злочину. У французькій прокуратурі повідомили, що розслідують цей напад як можливий теракт.

За даними французького телеканалу BFM TV, один з затриманих поліцією вже зізнався у вчиненні нападу. За інформацією телеканалу, цей молодий чоловік, якого поліцейські вважають "головним нападником", заявив, що йому 18 років і він - виходець із Пакистану. Правоохоронці тепер перевіряють цю інформацію, оскільки документів у затриманого не виявили.

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Як повідомлялося, приблизно опівдні 25 вересня у Парижі неподалік від будівлі, де раніше розташовувалася редакція сатиричного журналу Charlie Hebdo , було скоєно ножовий напад, внаслідок чого дві людини отримали поранення.

У Франції зараз ризик терористичних атак, як і раніше, оцінюється як дуже високий. У Парижі з 2 вересня триває судовий процес у справі щодо терактів у редакції Charlie Hebdo та в магазині кошерної їжі. Процес став наймасштабнішим в історії Франції у справі про тероризм. Звинувачення висунуті 14 радикальним ісламістам, яким закидають допомогу терористам.

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