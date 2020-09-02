Ножовий напад у Парижі: поліція затримала підозрюваних

Щоайменше дві особи дістали поранень унаслідок ножової атаки поблизу колишнього офісу журналу Charlie Hebdo. Поліції вдалося затримати двох підозрюваних. Слідчі кажуть про можлививй терористичний мотив.
Щонайменше дві людини дістали поранень унаслідок ножового нападу, скоєного в п'ятницю, 25 вересня, неподалік від будівлі колишньої редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo у Парижі. Як повідомили в префектурі Парижа інформагенції dpa, поліції вдалося затримати одного підозрюваного.
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Повідомляється, що двоє постраждалих були тяжко поранені. Згодом стало відомо, що прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс скликав екстрене засідання уряду. Щодо точної кількості постраждалих надходять суперечливі дані.
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Скільки саме було нападників на місці злочину, точно невідомо. Засоби масової інформації повідомили про двох зловмисників. Одного підозрюваного затримали в районі площі Бастилії, недалеко від місця злочину.
Згодом французькі ЗМІ повідомили про затримання ще одного підозрюваного в районі станції метро "Рішар-Ленуар", яка теж розташована неподалік від місця нападу.
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Згідно з повідомленнями, кілька шкіл в районі місця злочину були закриті в якості запобіжного заходу. Район був повністю оточений аварійно-рятувальними службами, повідомив репортер dpa.
Тим часом у поліції підтвердили, що існують підозри стосовно терористичного мотиву нападу. У антитерористичному відділі прокуратури Парижа повідомили, що її співробітники розслідують цей напад.
Нагадаємо, нещодавно Charlie Hebdo знову надрукувала карикатури на пророка Мухаммеда.