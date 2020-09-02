Ножовий напад у Парижі: поліція затримала підозрюваних

Щонайменше дві людини дістали поранень унаслідок ножового нападу, скоєного в п'ятницю, 25 вересня, неподалік від будівлі колишньої редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo у Парижі. Як повідомили в префектурі Парижа інформагенції dpa, поліції вдалося затримати одного підозрюваного.

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Повідомляється, що двоє постраждалих були тяжко поранені. Згодом стало відомо, що прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс скликав екстрене засідання уряду. Щодо точної кількості постраждалих надходять суперечливі дані.

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Скільки саме було нападників на місці злочину, точно невідомо. Засоби масової інформації повідомили про двох зловмисників. Одного підозрюваного затримали в районі площі Бастилії, недалеко від місця злочину.

Згодом французькі ЗМІ повідомили про затримання ще одного підозрюваного в районі станції метро "Рішар-Ленуар", яка теж розташована неподалік від місця нападу.

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Згідно з повідомленнями, кілька шкіл в районі місця злочину були закриті в якості запобіжного заходу. Район був повністю оточений аварійно-рятувальними службами, повідомив репортер dpa.

Поліція підозрює терористичий мотив

Тим часом у поліції підтвердили, що існують підозри стосовно терористичного мотиву нападу. У антитерористичному відділі прокуратури Парижа повідомили, що її співробітники розслідують цей напад.

Нагадаємо, нещодавно Charlie Hebdo знову надрукувала карикатури на пророка Мухаммеда.