 Charlie Hebdo знову друкує карикатури на пророка Мухаммеда | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2020

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Новини

Charlie Hebdo знову друкує карикатури на пророка Мухаммеда

У Франції починається процес над підозрюваними спільниками нападників на редакцію Charlie Hebdo в 2015 році. Сатиричне видання вирішило знову надрукувати карикатури на пророка.

Спецвипуск Charlie Hebdo

Спецвипуск Charlie Hebdo

Сатиричне видання Charlie Hebdo в середу, 2 вересня, знову публікує карикатури на пророка Мухаммеда, через які воно піддалося нападу в 2015 році. Карикатури будуть опубліковані в окремій вкладці журналу під назвою "багато шуму з нічого". Про це видання Charlie Hebdo повідомило у вівторок у своєму Twitter.

У редакційній статті, що супроводжує номер, йдеться про те, що повторна публікація карикатур видається необхідним кроком у день початку процесу над підозрюваними спільниками терористів, які вчинили напад на паризьку редакцію Charlie Hebdo 7 січня 2015 року. Тоді було вбито 12 осіб, включаючи відомих карикатуристів і 2 поліцейських.

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Обвинуваченими в новому процесі стануть 14 осіб - причому троє з них перебувають у міжнародному розшуку. Їх звинувачують в тому, що вони перебували в терористичному угрупованні й надавали підтримку братам, які вчинили напад на видання, а також іншому ісламісту, який убив співробітницю поліції і чотирьох відвідувачів єврейського супермаркету. Обвинуваченим загрожують терміни аж до довічного ув'язнення.

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Президент Франції Еммануель Макрон відмовився критикувати рішення журналу повторно надрукувати карикатури, оскільки "судити редакційний вибір журналістів або редакції " не є справою президента. "У нас свобода преси", - підкреслив він.

Дивитись відео 04:45

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