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На честь жорстоко вбитого рік тому вчителя Самюеля Паті буде перейменована площа перед будівлею Сорбонни, яка є центром Паризького університету.
Франція та іслам: бути вчителем небезпечно? Туреччина і права жінок: навчитися писати у 60. Німеччина і війна: як не забути жахи Голокосту. Іспанія і бідність: як живе найбільше незаконне поселення в ЄС.
Перед французьким судом у справі про напад на редакцію Charlie Hebdo постали 14 підозрюваних, троє з них - заочно. Суд виніс їм різні вироки - від чотирьох років до довічного ув'язнення.
Сатиричний журнал Charlie Hebdo опублікував карикатуру на президента Туреччини, на якій зображено, як він задирає поділ жінці в ісламському вбранні. Влада Туреччини назвала дії французького видання "культурним расизмом".
За повідомленнями французьких ЗМІ, підозрюваним у вбивстві вчителя виявився 18-річний чеченець, який народився у Москві. Поліція затримала у зв'язку з терактом вже дев'ятьох осіб з оточення підозрюваного.
Чоловік, який поранив ножем двох людей у Парижі, зізнався, що йому 25 років. Зловмисник планував підпалити приміщення, де до 2015 року працювала редакція сатиричного журналу Charlie Hebdo.
За даними джерел у слідчих органах, підозрюваний заявив, що скоїв ножовий напад через публікацію журналом Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.
Загрози життям поранених журналістів немає, запевнив прем'єр Франції. За даними ЗМІ, головний підозрюваний зізнався у скоєнні нападу. Глава МВС країни заявив, що було вчинено "ісламістський теракт".
Щонайменше дві особи дістали поранень унаслідок ножової атаки поблизу колишнього офісу журналу Charlie Hebdo. Поліції вдалося затримати двох підозрюваних. Слідчі кажуть про можлививй терористичний мотив.
Терористичний напад на редакцію журналу Charlie Hebdo в 2015 році безповоротно змінив Францію. 2 вересня в Парижі розпочався процес у справі обвинувачених у причетності до цього злочину.
У Парижі за посилених заходів безпеки почався судовий процес щодо підозрюваних спільників терористів, які у 2015 році здійснили напад на редакцію Charlie Hebdo.
У Франції починається процес над підозрюваними спільниками нападників на редакцію Charlie Hebdo в 2015 році. Сатиричне видання вирішило знову надрукувати карикатури на пророка.
За п'ять років після нападу ісламістів на редакцію сатиричного журналу Charlie Hebdo в Парижі карикатура перетворилася на жанр, який вимирає, констатують експерти. І не лише у Франції.
Затриманий у Джибуті Петер Шериф міг бути причетним до нападу на редакцію французького видання Charlie Hebdo, та міг відігравати "важливу роль в організації" цього злочину, кажуть у уряді Франції.
У треті роковини нападів на редакцію Charlie Hebdo та кошерний супермаркет у Парижі вшанували пам'ять 17 загиблих. Ці атаки стали першими в серії терактів у Франції, які за три роки забрали 241 життя.
Французький Charlie Hebdo після року присутності в Німеччині йде з її ринку. Попри успіх у Франції, у ФРН сатиричний журнал виявився непопулярним.
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