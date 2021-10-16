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Charlie Hebdo

Франція вшановує пам'ять вчителя, вбитого за карикатуру на Мухаммеда

Франція вшановує пам'ять вчителя, вбитого за карикатуру на Мухаммеда 16.10.2021

На честь жорстоко вбитого рік тому вчителя Самюеля Паті буде перейменована площа перед будівлею Сорбонни, яка є центром Паризького університету.
Чому у Франції небезпечно сперечатися про іслам - Європа у фокусі (відео)

Чому у Франції небезпечно сперечатися про іслам - "Європа у фокусі" (відео) 26.04.2021

Франція та іслам: бути вчителем небезпечно? Туреччина і права жінок: навчитися писати у 60. Німеччина і війна: як не забути жахи Голокосту. Іспанія і бідність: як живе найбільше незаконне поселення в ЄС.
Від чотирьох років до пожиттєвого: суд виніс вироки у справі Charlie Hebdo

Від чотирьох років до пожиттєвого: суд виніс вироки у справі Charlie Hebdo 16.12.2020

Перед французьким судом у справі про напад на редакцію Charlie Hebdo постали 14 підозрюваних, троє з них - заочно. Суд виніс їм різні вироки - від чотирьох років до довічного ув'язнення.
Туреччина звинувачує Charlie Hebdo в культурному расизмі

Туреччина звинувачує Charlie Hebdo в культурному расизмі 28.10.2020

Сатиричний журнал Charlie Hebdo опублікував карикатуру на президента Туреччини, на якій зображено, як він задирає поділ жінці в ісламському вбранні. Влада Туреччини назвала дії французького видання "культурним расизмом".
У жорстокому вбивстві вчителя біля Парижа підозрюють чеченця

У жорстокому вбивстві вчителя біля Парижа підозрюють чеченця 17.10.2020

За повідомленнями французьких ЗМІ, підозрюваним у вбивстві вчителя виявився 18-річний чеченець, який народився у Москві. Поліція затримала у зв'язку з терактом вже дев'ятьох осіб з оточення підозрюваного.
Напад у Парижі: підозрюваний хотів спалити редакцію Charlie Hebdo

Напад у Парижі: підозрюваний хотів спалити редакцію Charlie Hebdo 29.09.2020

Чоловік, який поранив ножем двох людей у Парижі, зізнався, що йому 25 років. Зловмисник планував підпалити приміщення, де до 2015 року працювала редакція сатиричного журналу Charlie Hebdo.
Ножовий напад у Парижі: зловмисник пояснив мотиви

Ножовий напад у Парижі: зловмисник пояснив мотиви 26.09.2020

За даними джерел у слідчих органах, підозрюваний заявив, що скоїв ножовий напад через публікацію журналом Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.
Напад у Парижі: двоє поранених - журналісти, глава МВС каже про теракт

Напад у Парижі: двоє поранених - журналісти, глава МВС каже про теракт 25.09.2020

Загрози життям поранених журналістів немає, запевнив прем'єр Франції. За даними ЗМІ, головний підозрюваний зізнався у скоєнні нападу. Глава МВС країни заявив, що було вчинено "ісламістський теракт".
Ножовий напад у Парижі: поліція затримала підозрюваних

Ножовий напад у Парижі: поліція затримала підозрюваних 25.09.2020

Щонайменше дві особи дістали поранень унаслідок ножової атаки поблизу колишнього офісу журналу Charlie Hebdo. Поліції вдалося затримати двох підозрюваних. Слідчі кажуть про можлививй терористичний мотив.
Кривава драма Charlie Hebdo: обвинувачені постали перед судом

Кривава драма Charlie Hebdo: обвинувачені постали перед судом 02.09.2020

Терористичний напад на редакцію журналу Charlie Hebdo в 2015 році безповоротно змінив Францію. 2 вересня в Парижі розпочався процес у справі обвинувачених у причетності до цього злочину.
Справа Charlie Hebdo: у Парижі почався судовий процес

Справа Charlie Hebdo: у Парижі почався судовий процес 02.09.2020

У Парижі за посилених заходів безпеки почався судовий процес щодо підозрюваних спільників терористів, які у 2015 році здійснили напад на редакцію Charlie Hebdo.
Charlie Hebdo знову друкує карикатури на пророка Мухаммеда

Charlie Hebdo знову друкує карикатури на пророка Мухаммеда 02.09.2020

У Франції починається процес над підозрюваними спільниками нападників на редакцію Charlie Hebdo в 2015 році. Сатиричне видання вирішило знову надрукувати карикатури на пророка.
П'ять років після теракту: Charlie Hebdo і майбутнє карикатури

П'ять років після теракту: Charlie Hebdo і майбутнє карикатури 07.01.2020

За п'ять років після нападу ісламістів на редакцію сатиричного журналу Charlie Hebdo в Парижі карикатура перетворилася на жанр, який вимирає, констатують експерти. І не лише у Франції.
Затриманий імовірний співучасник нападу на редакцію Charlie Hebdo

Затриманий імовірний співучасник нападу на редакцію Charlie Hebdo 21.12.2018

Затриманий у Джибуті Петер Шериф міг бути причетним до нападу на редакцію французького видання Charlie Hebdo, та міг відігравати "важливу роль в організації" цього злочину, кажуть у уряді Франції.
У Парижі вшанували пам'ять жертв нападу на редакцію Charlie Hebdo

У Парижі вшанували пам'ять жертв нападу на редакцію Charlie Hebdo 07.01.2018

У треті роковини нападів на редакцію Charlie Hebdo та кошерний супермаркет у Парижі вшанували пам'ять 17 загиблих. Ці атаки стали першими в серії терактів у Франції, які за три роки забрали 241 життя.
Charlie Hebdo йде з Німеччини: французького гумору німці не зрозуміли

Charlie Hebdo йде з Німеччини: французького гумору німці не зрозуміли 04.12.2017

Французький Charlie Hebdo після року присутності в Німеччині йде з її ринку. Попри успіх у Франції, у ФРН сатиричний журнал виявився непопулярним.

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