 У жорстокому вбивстві вчителя біля Парижа підозрюють чеченця | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2020

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Новини

У жорстокому вбивстві вчителя біля Парижа підозрюють чеченця

За повідомленнями французьких ЗМІ, підозрюваним у вбивстві вчителя виявився 18-річний чеченець, який народився у Москві. Поліція затримала у зв'язку з терактом вже дев'ятьох осіб з оточення підозрюваного.

Поліція поблизу місця вбивства вчителя у передмісті Парижа

Поліція поблизу місця вбивства вчителя у передмісті Парижа

Підозрюваним, який 16 жовтня скоїв напад та жорстоке вбивство вчителя Самюеля Паті, виявився 18-річний чеченець. Про це у суботу, 17 жовтня, джерела у правоохоронних органах Франції повідомили інформаційному агентству AFP.

За словами джерел, про це свідчать документи, що були знайдені у застреленого поліцейськими ймовірного нападника. Також одне з джерел агентства зазначило, що раніше у правоохоронців не було жодної інформації щодо радикалізації цієї особи.

Напад спровокувала карикатура на Мухаммеда

Виступаючи буквально за декілька годин після нападу біля школи, де працював вбитий вчитель, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що йдеться про ісламістський теракт. Про розслідування "вбивства, пов'язаного з терористичним задумом" та "створення терористичного об'єднання" також заявили у антитерористичній прокуратурі країни.

За даними правоохоронців, під час атаки нападник кричав "Аллаху Акбар", а вчитель історії, який став жертвою нападу, перед цим провів урок, присвячений свободі думки, під час якого продемонстрував учням карикатури на мусульманського пророка Мухаммеда.

При цьому колеги вбитого та його учні запевняють, що перед демонстрацією карикатур Паті звернувся з проханням залишити приміщення до тих дітей, чиї почуття це може образити. Подібний урок, присвячений проблемі свободи слова, він проводив щороку після терористичного нападу на редакцію журналу Charlie Hebdo, який також спровокували карикатури на пророка Мухаммеда.

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Затримано вже дев'ятьох осіб

Задля розслідування нападу правоохоронці затримали вже дев'ятьох осіб. Шестеро з них - родичі ймовірного нападника: двоє братів, батьки та бабуся з дідусем. Троє інших - люди з його близького кола спілкування.

AFP повідомляє, що напередодні нападу батьки підозрюваного висловлювали своє незадоволення рішенням вчителя продемонструвати дітям карикатури на ісламського пророка. Зокрема, батько розмістив у соціальних мережах відео, в якому заявляв, що шокований демонстрацією у класі його доньки карикатур, на яких Мухаммеда зображено "оголеним". Він закликав інших батьків "мобілізуватися".

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