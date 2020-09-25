Макрон назвав вбивство вчителя під Парижем ісламістським терактом

Жорстоке вбивство вчителя історії у містечку Конфлан-Сент-Онорин поблизу Парижа є терористичною атакою. Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив ввечері у п'ятницю, 16 жовтня, під час виступу перед школою, в якій працювала жертва нападу.

У короткій промові, яку він виголосив буквально через декілька годин після нападу, Макрон зазначив, що вчителя було вбито через те, що він намагався прищепити своїм учням свободу слова та "свободу вірити чи не вірити", цитує агентство AP. За словами президента Франції, країна й далі боротиметься проти "ворожості до просвіти" та пов'язаним із нею насильством.

Він також запевнив, що зусилля терориста будуть марними. "Вони не отримають свого. Вони не зможуть нас розділити", - наголосив Макрон.

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Прокуратура підозрює участь "терористичного об'єднання"

Антитерористична прокуратура, яка веде розслідування цього нападу, вже оголосила, що справа відкрита за підозрою у "вбивстві, пов'язаному з терористичним задумом". Як повідомляють у відомстві, розслідується можливе "створення терористичного об'єднання".

У зв'язку з атакою було затримано чотирьох осіб, серед яких один неповнолітній. Усі вони є членами родини нападника.

Самого вбивцю неподалік від місця скоєння злочину застрелили поліцейські. ЗМІ повідомляють, що правоохоронці знайшли у нього документи, згідно з якими він народився у Москві у 2002 році. Однак офіційно особу нападника ще не назвали.

Також поліція з'ясовує походження допису в соціальній мережі Twitter, в якому було опубліковано фотографію голови вчителя. Поки не вдалося з'ясувати, чи зображення опублікував сам нападник, чи це була інша особа. Сама публікація була майже одразу заблокована соціальною мережею.

Вчитель показав учням карикатури на Мухаммеда

У поліції повідомили, що вчитель історії, який став жертвою нападу, перед цим провів урок, присвячений свободі думки, під час якого продемонстрував учням карикатури на мусульманського пророка Мухаммеда. Також відомо, що під час атаки, скоєної 16 жовтня, нападник кричав "Аллаху Акбар".

Цей напад був вчинений приблизно за три тижні після іншої ісламістської атаки у Парижі. 25 вересня поблизу будівлі, де раніше розташовувалася редакція журналу Charlie Hebdo, чоловік з ножем поранив двох людей, що вийшли на перекур, вважаючи їх працівниками журналу. У січні 2015 року після публікації журналом карикатур на пророка Мухаммеда на редакцію було скоєно терористичний напад.

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