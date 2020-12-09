Від чотирьох років до пожиттєвого: суд виніс вироки у справі Charlie Hebdo

Суд у Парижі в середу, 16 грудня, виніс вироки 13підозрюваним спільникам ісламістів-терористів, які у 2015 році здійснили напад на редакцію Charlie Hebdo.

Підсудних звинуватили в пособництві братам Саїду і Шерифу Куачі, які влаштували різанину в Charlie Hebdo, і їхньому спільнику, Амеді Кулібалі, який захопив заручників у крамниці кошерних продуктів.

Як передає агентство AFP, Алі Різа Полат, обвинувачений прокурорами в тому, що він був правою рукою одного з нападників, був визнаний судом винним у співучасті в терористичних злочинах і засуджений до 30 років позбавлення волі.

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Такий же термін суд заочно призначив Хаят Бумеддієне, партнерці одного з нападників, яка після вчинення теракту втекла до Сирії.

Максимально суворе покарання - довічне ув'язнення, було призначено одному з головних підозрюваних, Мохаммеду Бельхусіну, який вважається ідейним натхненником нападу. Втім, його було засуджено заочно, тому що він також зміг втекти до Сирії, і за непідтвердженими даними, вважається загиблим.

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Решту обвинувачених засудили до менш тривалих тюремних термінів від чотирьох років. У шістьох з них суд не побачив терористичних мотивів, що допомогло домогтися пом'якшення вироку.

В цілому перед судом у справі про напади постали 14 підозрюваних, троє з них - заочно. Всі особи, які були присутні в суді, були засуджені за свою роль в наданні підтримки здійснення нападу.

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14-й обвинувачений, Мехді Бельхусін, брат Мохаммеда, який також вважається загиблим, не був засуджений в середу, оскільки суд визнав, що він вже був засуджений на окремому судовому процесі в січні.

Напад на редакцію Charlie Hebdo

Нагадаємо, в результаті збройногонападу на редакцію Charlie Hebdo в Парижі 7 січня 2015 року загинули 12 осіб. Напад скоїли брати Шериф і Саїд Куаші, які заявили про свою приналежність до угруповання "Аль-Каїда". Обох застрелили під час спецоперації. Їхній спільник Амеді Кулібалі 9 січня того ж року застрелив співробітницю поліції на південній околиці Парижа, а потім захопив заручників в магазині Hyper-Cacher, де убив ще чотирьох осіб. Згодом поліція застрелила Кулібалі.