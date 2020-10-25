 Туреччина звинувачує Charlie Hebdo в культурному расизмі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Туреччина звинувачує Charlie Hebdo в культурному расизмі

Сатиричний журнал Charlie Hebdo опублікував карикатуру на президента Туреччини, на якій зображено, як він задирає поділ жінці в ісламському вбранні. Влада Туреччини назвала дії французького видання "культурним расизмом".

Туреччина звинувачує Charlie Hebdo в культурному расизмі

Туреччина звинуватила французький сатиричний журнал Charlie Hebdo у культурному расизмі через публікацю карикатури на президента країни Реджепа Таїпа Ердогана.

"Ми засуджуємо ці найогидніші зусилля цього видання з поширення культурного расизму та ненависті", - написав речник Ердогана Фахреттін Алтун у соцмережі Twitter у вівторок, 27 жовтня.

Titelseite von Charlie Hebdo I Twitter-Screenshot (Charlie Hebdo/Twitter)

На карикатурі редакція Charlie Hebdo зобразила Ердогана в спідній білизні. Він сидить у кріслі і задирає нижній край мусульманського вбрання жінки. При цьому Ердоган вигукує: "У! Пророк!"

Речник Ердогана зазначив, що ці "карикатури викликають огиду і позбавлені будь-якого реального почуття людської порядності". Він назвав їх "безвідповідальними та безглуздими нападами" на мусульманську культуру і наголосив, що вони "лише породжують расизм та дискримінацію".

Charlie Hebdo опублікував цю карикатуру на тлі конфронтації влади Франції та низки мусульманських країн, зокрема Туреччини.

Дипломатичний скандал між Туреччиною і Францією

Приводом до дипломатичного скандалу між Туреччиною і Францією стали слова Ердогана 24 жовтня, який заявив про те, що після висловів щодо ісламістів у Франції Макрон "має перевірити свій психічний стан".

Після цього Франція відкликала свого посла з Анкари для консультацій, але Ердоган на цьому не зупинився та згодом заявив, що Макрону слід пройти психіатричне обстеження.

Убивство учителя у Франції

Реакцію Ердогана викликали виступи Макрона у Франції після жорстокого вбивства 16 жовтня учителя історії та географії Самюеля Паті у передмісті Парижа. Його вбив ісламіст після того, як Паті під час уроку, присвяченому свободі слова, показував учням опубліковані Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

Після цього вбивства Макрон неодноразово виступав з промовами. За словами президента Франції, країна й далі боротиметься проти "ворожості до просвіти" та пов'язаним із нею насильством. Макрон пообіцяв, що Франція "не відмовиться від карикатур".

Також за темою

Frankreich Paris | Staatstreffen | Erdogan und Macron

Макрона образили: Франція відкликає посла з Туреччини для консультацій 25.10.2020

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган публічно засумнівався у психічному стані президента Франції Еммануеля Макрона. Останній після убивства учителя під Парижем зробив різкі заяви щодо ісламізму.

Frankreich Paris | Staatstreffen | Erdogan und Macron

Ердоган знову порадив Макрону сходити до психіатра 25.10.2020

Президент Туреччини вже вдруге за останні дні зневажливо висловився на адресу президента Франції Еммануеля Макрона.

Türkei Präsident Erdogan

Ердоган назвав "фашистами" лідерів ЄС, які підтримали Макрона 26.10.2020

Президент Туреччини звинуватив лідерів ЄС у підтримці "політики ворожості по відношенню до ісламу і мусульман".

Реклама

Докладно

Міністри закордонних справ України і Угорщини Дмитро Кулеба (ліворуч) і Петер Сіярто під час зустрічі у Будапешті в травні 2020 року

Київ проти Будапешта. Чи можна уникнути нового загострення

На тлі закидів у втручанні в вибори експерти кажуть про найбільшу дипломатичну кризу в історії України й Угорщини.  

Михайло Малий

Ринок землі по-німецьки - "Відкривай Німеччину" (відео)

Жорсткий контроль та протидія спекуляціям на ринку сільськогосподарської землі у Німеччині. Як це працює на практиці?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  