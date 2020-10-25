Туреччина звинувачує Charlie Hebdo в культурному расизмі

Туреччина звинуватила французький сатиричний журнал Charlie Hebdo у культурному расизмі через публікацю карикатури на президента країни Реджепа Таїпа Ердогана.

"Ми засуджуємо ці найогидніші зусилля цього видання з поширення культурного расизму та ненависті", - написав речник Ердогана Фахреттін Алтун у соцмережі Twitter у вівторок, 27 жовтня.

На карикатурі редакція Charlie Hebdo зобразила Ердогана в спідній білизні. Він сидить у кріслі і задирає нижній край мусульманського вбрання жінки. При цьому Ердоган вигукує: "У! Пророк!"

Речник Ердогана зазначив, що ці "карикатури викликають огиду і позбавлені будь-якого реального почуття людської порядності". Він назвав їх "безвідповідальними та безглуздими нападами" на мусульманську культуру і наголосив, що вони "лише породжують расизм та дискримінацію".

Charlie Hebdo опублікував цю карикатуру на тлі конфронтації влади Франції та низки мусульманських країн, зокрема Туреччини.

Дипломатичний скандал між Туреччиною і Францією

Приводом до дипломатичного скандалу між Туреччиною і Францією стали слова Ердогана 24 жовтня, який заявив про те, що після висловів щодо ісламістів у Франції Макрон "має перевірити свій психічний стан".

Після цього Франція відкликала свого посла з Анкари для консультацій, але Ердоган на цьому не зупинився та згодом заявив, що Макрону слід пройти психіатричне обстеження.

Убивство учителя у Франції

Реакцію Ердогана викликали виступи Макрона у Франції після жорстокого вбивства 16 жовтня учителя історії та географії Самюеля Паті у передмісті Парижа. Його вбив ісламіст після того, як Паті під час уроку, присвяченому свободі слова, показував учням опубліковані Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

Після цього вбивства Макрон неодноразово виступав з промовами. За словами президента Франції, країна й далі боротиметься проти "ворожості до просвіти" та пов'язаним із нею насильством. Макрон пообіцяв, що Франція "не відмовиться від карикатур".