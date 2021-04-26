Чому у Франції небезпечно сперечатися про іслам - "Європа у фокусі" (відео)

Франція та іслам: бути вчителем небезпечно? Туреччина і права жінок: навчитися писати у 60. Німеччина і війна: як не забути жахи Голокосту. Іспанія і бідність: як живе найбільше незаконне поселення в ЄС.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:00 Франція та іслам: бути вчителем небезпечно?
06:15 Туреччина і права жінок: навчитися писати у 60
11:42 Німеччина і війна: як не забути жахи Голокосту
16:47 Іспанія і бідність: як живе найбільше незаконне поселення в ЄС
22:44 Швеція і коронавірус: спортивні товари напрокат - безкоштовно. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3sZMh
Лижні курорти Німеччини борються за виживання. Крафтове пиво у Брюсселі: дедалі більше міні-пивоварень. Франція розпродає історичні пам'ятки через коронавірус. Бокс проти хвороби Паркінсона - рецепт 74-річної туркені
Італія: мафія вербує молодь. Фінляндія: життя без коронавірусу на острові. Великобританія: рибалки як жертви Brexit. Бельгія: чому там проти вакцинації. ФРН: музика для бранців пандемії - флешмоб тривалістю в рік.