Чому у Франції небезпечно сперечатися про іслам - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00​ Франція та іслам: бути вчителем небезпечно?

06:15​ Туреччина і права жінок: навчитися писати у 60

11:42​ Німеччина і війна: як не забути жахи Голокосту

16:47​ Іспанія і бідність: як живе найбільше незаконне поселення в ЄС

22:44​ Швеція і коронавірус: спортивні товари напрокат - безкоштовно. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3sZMh​