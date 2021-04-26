 Чому у Франції небезпечно сперечатися про іслам - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.04.2021

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Політика й суспільство

Чому у Франції небезпечно сперечатися про іслам - "Європа у фокусі" (відео)

Франція та іслам: бути вчителем небезпечно? Туреччина і права жінок: навчитися писати у 60. Німеччина і війна: як не забути жахи Голокосту. Іспанія і бідність: як живе найбільше незаконне поселення в ЄС.

Через вбивство ісламістом вчителя Самюеля Паті у Франції багато його колег не почуваються в безпеці

Через вбивство ісламістом вчителя Самюеля Паті у Франції багато його колег не почуваються в безпеці

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Франція та іслам: бути вчителем небезпечно?

06:15 Туреччина і права жінок: навчитися писати у 60

11:42 Німеччина і війна: як не забути жахи Голокосту

16:47 Іспанія і бідність: як живе найбільше незаконне поселення в ЄС

22:44 Швеція і коронавірус: спортивні товари напрокат - безкоштовно. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3sZMh

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