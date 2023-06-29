Заворушення у Франції через вбивство юнака: 150 затриманих

Поліцейський застрелив неповнолітнього автомобіліста під час контролю на дорозі. У зв'язку з заворушеннями в Парижі та передмісті було затримано 150 осіб.

У Парижі та його передмістях, а також у деяких інших містах Франції в ніч на четвер, 29 червня, продовжилися заворушення, які спалахнули після вбивства юнака поліцією. Нині вже затримано 150 порушників правопорядку.

"Ніч нестерпного насильства над символами республіки: підпалювали або нападали ратуші, школи та поліцейські відділки. 150 затримань", - написав міністр внутрішніх справ Франції Джеральд Дарманін у Twitter.

Підпалені автівки та сутички з поліцією

Учасники заворушень в Нантері та ще кількох передмістях Парижа 28 червня підпалили понад десять автомобілів та численні контейнери зі сміттям, а також перекрили вулиці, пише агентство AFP. Коли люди почали закидати поліцейських каменями, ті застосували сльозогінний газ.

У перший день заворушень, 27 червня, було затримано 24 особи. За словами префекта поліції Лорана Нуньєса, тоді було спалено 42 автомобілі, а також постраждали 24 поліцейські.

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Смерть молодого водія від рук поліцейських

Заворушення почалися після того, як 27 червня поліцейський під час перевірки авто на дорозі застрелив 17-річного кермувальника в столичному передмісті Нантер. За даними поліції, хлопець на ім'я Наель М. відмовився підкоритися її вимогам.

Того ж дня відеозапис події потрапив у соцмережі. На ньому видно, що під час перевірки жовтого автомобіля один із поліцейських тримає водія на прицілі. Коли автомобіль рушає з місця, поліцейський робить постріл і потрапляє водієві в груди. Лікарям, які прибули на місце, врятувати Наеля не вдалося. Повідомляється, що разом з ним у машині перебували ще двоє людей. Одному з них вдалося втекти, іншого, також неповнолітнього, затримали, проте відпустили рано-вранці 29 червня. Вбивство підлітка, який був вихідцем з Північної Африки, сприяло вкоріненню уявлення про жорстокість поліції в етнічно різноманітних районах найбільших міст Франції, зауважує агенція Reuters.

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Як повідомляє французьке онлайн-видання Rfi, 38-річного поліцейського, який вистрілив у водія, взято під варту за підозрою в умисному вбивстві. Нині розпочато два розслідування. Одне з них доручено поліцейському відділку Нантера за звинуваченням у спротиві арешту та спробі вбивства. Інше розслідується Генеральною інспекцією національної поліції (IGPN) за звинуваченням у навмисному вбивстві.