Макрон підписав закон про пенсійну реформу, попри протести

Вік виходу на пенсію у Франції підвищується з 62 до 64 років. Більшість французів відкидають цю реформу, затверджену в обхід парламенту, і мають намір продовжувати масові акції протесту.

Президент Франції Еммануель Макрон підписав резонансний закон про підвищення пенсійного віку, повідомив французький уряд у суботу, 15 квітня. Проти реформи, внаслідок якої пенсійний вік підвищують із 62 до 64 років, уже багато місяців тривають масові протести.

Напередодні Конституційний суд Франції оголосив, що форсована Макроном пенсійна реформа, незважаючи на юридичні помилки в низці статей закону, загалом правомірна. Сам пункт про підвищення пенсійного віку на два роки не викликав у суддів жодних нарікань. Конституційний суд також відкинув клопотання опозиції про проведення референдуму щодо пенсійної реформи.

Реформа в обхід парламенту

Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн скористалася конституційною лазівкою, щоб протягнути спірний закон про пенсійну реформу без голосування в парламенті. У Національних зборах її уряд ледь витримав вотум недовіри.

Згідно з опитуваннями, більшість французів, як і раніше, відкидають пенсійну реформу. Макрон, рейтинг якого впав, намагається виправити ситуацію, але профспілки відхилили його запрошення на переговори в Єлисейський палац 18 квітня. Замість цього профспілковий лідер Жан-Люк Меланшон оголосив про проведення нових масових акцій протесту. "Битва триває", - заявив він.

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