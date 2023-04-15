  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Президент Франції Еммануель Макрон
Президент Франції Еммануель МакронФото: Peter Dejong/AP/picture alliance
ПолітикаФранція

Макрон підписав закон про пенсійну реформу, попри протести

Сергій Ромашенко | Ольга Журавльова
1 год. тому

Вік виходу на пенсію у Франції підвищується з 62 до 64 років. Більшість французів відкидають цю реформу, затверджену в обхід парламенту, і мають намір продовжувати масові акції протесту.

https://p.dw.com/p/4Q8I5

Президент Франції Еммануель Макрон підписав резонансний закон про підвищення пенсійного віку, повідомив французький уряд у суботу, 15 квітня. Проти реформи, внаслідок якої пенсійний вік підвищують із 62 до 64 років, уже багато місяців тривають масові протести.

Напередодні Конституційний суд Франції оголосив, що форсована Макроном пенсійна реформа, незважаючи на юридичні помилки в низці статей закону, загалом правомірна. Сам пункт про підвищення пенсійного віку на два роки не викликав у суддів жодних нарікань. Конституційний суд також відкинув клопотання опозиції про проведення референдуму щодо пенсійної реформи.

Реформа в обхід парламенту

Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн скористалася конституційною лазівкою, щоб протягнути спірний закон про пенсійну реформу без голосування в парламенті. У Національних зборах її уряд ледь витримав вотум недовіри.

Згідно з опитуваннями, більшість французів, як і раніше, відкидають пенсійну реформу. Макрон, рейтинг якого впав, намагається виправити ситуацію, але профспілки відхилили його запрошення на переговори в Єлисейський палац 18 квітня. Замість цього профспілковий лідер Жан-Люк Меланшон оголосив про проведення нових масових акцій протесту. "Битва триває", - заявив він.

Читайте також: У Парижі демонстранти увірвалися в штаб-квартиру LVMH

Еммануель Макрон - французький Обама? (10.04.2017)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Український прем'єр Денис Шмигаль (архівне фото)

Шмигаль: Україна єдина зі США щодо контрнаступу

Політика4 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Найманці ПВК "Вагнер" у Бахмуті (символічне фото)

"Обезголовлювання полонених я бачив лише в ІД й "Аль-Каїді"

"Обезголовлювання полонених я бачив лише в ІД й "Аль-Каїді"

Конфлікти24 год. тому
Атомна електростанція Isar 2 у Німеччині

Німеччина закриває АЕС

Німеччина закриває АЕС

Політика4 год. тому
Затримання підозрюваного у витоку даних в США Джека Т.

Кого звинувачують у масштабному витоку розвідданих США

Кого звинувачують у масштабному витоку розвідданих США

Злочинність19 год. тому
На українських номерах у Німеччині більше року їздити не дозволять

Українські біженці мусять реєструвати авто у Німеччині

Українські біженці мусять реєструвати авто у Німеччині

Автомобілі та мобільність22 год. тому
external

Снайпер ЗСУ: "Підемо в наступ, але поки справді тяжко..."

Снайпер ЗСУ: "Підемо в наступ, але поки справді тяжко..."

Конфлікти24 год. тому01:25 хв.
external

Обережно, міни! На Великдень вхід на цвинтарі заборонено

Обережно, міни! На Великдень вхід на цвинтарі заборонено

Суспільство14 квітня 2023 р.01:59 хв.
На головну сторінку