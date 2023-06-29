У Франції тривають протести проти жорстокості поліції

Після вбивства поліцією 17-річного юнака у Франції спалахнули протести проти безкарності сил безпеки. Активісти зводять барикади, підпалюють машини та кидають снаряди в правоохоронців.

У Франції мобілізували 40 тисяч поліцейських для стримування протестів проти жорстокості правоохоронців, спричинених розстрілом 17-річного юнака Наеля в Нантері, що в передмісті Парижа. Про це у четвер, 29 червня, пише Reuters.

На чолі з матір'ю убитого підлітка, який походить з Північної Африки, понад шість тисяч активістів пройшли маршем від будинку родини до місцевого поліцейського відділку, нарікаючи на безкарність поліції. Як передає агенція, протестувальники палили автомобілі, барикадували вулиці і кидали каміння та снаряди в правоохоронців. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ для розгону натовпу.

Спалені автівки в Нантері Фото: Bertrand Guay/AFP

На будівлях і автобусних зупинках Нантера розмістили графіті "Помста за Наеля", "Поліція вбиває" та "Смерть свиням".

Через спалах протестів місцева влада міста Кламар, що неподалік від Парижа, запровадила нічну комендантську годину до понеділка. Між тим французький уряд відкинув заклики політичних опонентів оголосити надзвичайний стан, хоча міста по всій країні готуються до подальших заворушень.

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Офіцера звинуватили у вбивстві

Водночас проти офіцера, причетного до вбивства підлітка, розпочали офіційне розслідування у справі про убивство, повідомили в місцевій прокуратурі. Його утримуватимуть під вартою до суду.

"Прокурор вважає, що законні умови для застосування зброї не були дотримані", - заявив на пресконференції представник прокуратури.

Як зазначає Reuters, цьому інциденту передували давні скарги правозахисних груп та мешканців передмість з низьким рівнем доходу та змішаним расовим складом населення на насильство з боку поліції та системний расизм у правоохоронних органах.

27 червня у столичному передмісті Нантер поліцейський під час перевірки авто на дорозі застрелив 17-річного кермувальника, який відмовився підкоритися вимогам поліції. У соцмережі потрапив відеозапис події, на якому видно, що під час перевірки жовтого автомобіля один із поліцейських тримає водія на прицілі, а коли автомобіль рушає з місця, поліцейський стріляє і потрапляє водієві в груди.

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