Першотравневі акції у Франції переросли в сутички з поліцією

У Франції не вщухають протести проти пенсійної реформи. 1 травня на вулиці вийшли сотні тисяч людей. Внаслідок сутичок були поранені понад сотня поліцейських. Затримали близько 300 демонстрантів.

Сотні тисяч мітингувальників вийшли у Франції 1 травня - в міжнародний день праці - на демонстрації проти пенсійної реформи, ініційованої президентом Еммануелем Макроном.

За даними уряду, загальна кількість учасників акцій по всій країні становила близько 782 тисяч. Профспілки заявляють про 2,3 мільйона демонстрантів.

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Сутички між протестувальниками та поліцією

У низці міст мітинги переросли в сутички з поліцією. Прояви насильства були зафіксовані, зокрема, в Парижі, Ліоні та Нанті.

За даними французького інформаційного агентства AFP, у Парижі демонстранти закидали поліцейських метальними снарядами, розбили кілька вітрин банків і агентств нерухомості. Силовики у відповідь застосували сльозогінний газ і водомети. За даними влади, один поліцейський у Парижі дістав сильні опіки обличчя й рук після влучання в нього пляшки з запальною сумішшю. У французькій столиці затримали щонайменше 46 людей.

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У Ліоні протестувальники підпалили щонайменше чотири автомобілі. В цьому місті затримали щонайменше 40 осіб. У Нанті демонстранти також закидали метальними снарядами поліцію, правоохоронці у відповідь розпилили сльозогінний газ.

Загалом по країні відомо про щонайменше 291 затриманого. Як повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, 108 поліцейських дістали поранення.

Макрон схвалив суперечливу пенсійну реформу

Протести проти пенсійної реформи у Франції, яка передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, тривають з середини січня, коли проєкт офіційно представили громадськості.

У наймасштабніших акціях брали участь сотні тисяч людей. Через страйки працівників скасовувались авіарейси, зупинявся рух міжміських потягів і виникали серйозні проблеми з вивезенням сміття. Попри це, 15 квітня Макрон підписав закон.

Досі вік виходу на пенсію у Франції був одним із найнижчих серед розвинених країн. Для порівняння, у Німеччині цього року можна вийти на пенсію у віці 65 років і 10 місяців, а з 2024 року здійснюватиметься подальше підвищення цього порогу - у перспективі до 67 років.

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