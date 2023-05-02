Першотравневі акції у Франції переросли в сутички з поліцією

У низці міст мітинги переросли в сутички з поліцією. Прояви насильства були зафіксовані, зокрема, в Парижі, Ліоні та Нанті.
За даними французького інформаційного агентства AFP, у Парижі демонстранти закидали поліцейських метальними снарядами, розбили кілька вітрин банків і агентств нерухомості. Силовики у відповідь застосували сльозогінний газ і водомети. За даними влади, один поліцейський у Парижі дістав сильні опіки обличчя й рук після влучання в нього пляшки з запальною сумішшю. У французькій столиці затримали щонайменше 46 людей.
У Ліоні протестувальники підпалили щонайменше чотири автомобілі. В цьому місті затримали щонайменше 40 осіб. У Нанті демонстранти також закидали метальними снарядами поліцію, правоохоронці у відповідь розпилили сльозогінний газ.
Загалом по країні відомо про щонайменше 291 затриманого. Як повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, 108 поліцейських дістали поранення.
У наймасштабніших акціях брали участь сотні тисяч людей. Через страйки працівників скасовувались авіарейси, зупинявся рух міжміських потягів і виникали серйозні проблеми з вивезенням сміття. Попри це, 15 квітня Макрон підписав закон.
Досі вік виходу на пенсію у Франції був одним із найнижчих серед розвинених країн. Для порівняння, у Німеччині цього року можна вийти на пенсію у віці 65 років і 10 місяців, а з 2024 року здійснюватиметься подальше підвищення цього порогу - у перспективі до 67 років.