У Парижі демонстранти увірвалися в штаб-квартиру LVMH

Уряд Франції наполягає, що необхідно підвищити пенсійний вік. Профспілки кажуть, що гроші на пенсії можна взяти у багатіїв, наприклад, у мільярдера Бернара Арно та його компанії LVMH.

Десятки французьких протестувальників проти пенсійної реформи увірвалися в четвер, 13 квітня, у паризьку штаб-квартиру компанії з виробництва предметів розкоші LVMH, закликаючи заможних робити більший внесок у фінансування державної пенсії.

Демонстранти заявляли, що французький уряд повинен відмовитися від планів змусити людей працювати довше для пенсії, а натомість підвищити податки для багатих. "Якщо ви шукаєте гроші для фінансування пенсій, візьміть їх з кишень мільярдерів", - цитує агентство Reuters представника профспілки залізничників Sud Rail Фаб'єна Вільдьє. За його словами, протест був "символічним і мирним".

За даними агенції dpa, у будівлі LVMH підривали петарди. Мільярдер, власник LVMH Бернар Арно був частою "мішенню" в скандуваннях під час протестів у Франції. За версією Forbes, він є найбагатшою людиною світу, його статки оцінюють в 211 мільярдів доларів. Група LVMH об'єднує 75 брендів моди та косметики, включно з Louis Vuitton і Sephora.

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В очікуванні рішення Конституційного суду

На 12-й день загальнонаціональних протестів, що тривають з середини січня, страйкувальники також зірвали вивезення сміття в Парижі та заблокували річковий рух на Рейні на сході Франції. Крім того, протестувальники блокували дороги, залізничні колії та нафтопереробні заводи. У Парижі банки і магазини захищали свої вікна та вітрини дерев'яними дошками.

Цього разу в протестах по всій країні взяли участь 380 тисяч людей, за даними поліції. Демонстрації були в основному мирними, хоча десяток поліцейських і протестувальників зазнали поранень. Правоохоронці затримали щонайменше 36 осіб, передає Associated Press.

У п'ятницю, 13 квітня, Конституційна рада Франції має винести рішення щодо пенсійної реформи.

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